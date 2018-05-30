Звезды, рыбка и Победа: 10 советских мозаик Петербурга

После революции ставшая популярной мозаичная техника не была утрачена в нашем городе: мастерские сохранены, запасы смальты уцелели. Вообще все советское мозаичное искусство «выросло» из смальтовых мастерских Академии художеств и мозаичных мастерских семьи Фроловых. Принято считать, что в первые десятилетия новой советской власти мозаика не была востребована из-за восприятия ее исключительно как религиозного искусства. На самом деле — лишь потому, что это во всех смыслах затратный вид монументального искусства: дорогие материалы, большие временные затраты, тяжелый профессиональный труд.

В 1918 году столица «переезжает» из Петрограда в Москву. Новая столица молодой советской страны становится чуть ли не основным заказчиком для мозаичных мастерских нашего города. Получается, что трудились наши ленинградские мастера, а вся красота доставалась Москве. Пожалуй, первой советской мозаикой можно назвать два герба СССР, установленные на фасаде Киевского вокзала в Москве. Они были изготовлены в стенах мозаичного отделения Академии художеств к 1925 году и переправлены в Москву. В конце 1920-х строится нынешнее, третье по счету, здание усыпальницы В. И. Ленина — Мавзолей. Его архитектор — Алексей Викторович Щусев — был давно знаком с Владимиром Александровичем Фроловым: они вместе работали над украшением Марфо-Мариинской обители еще в 1910 году. Мавзолей изнутри украшают ленинградской мозаикой.

Курс на «освоение архитектурного наследия», принятый в 1932 году, стал своего рода катализатором для возрождения мозаичного дела в Ленинграде и СССР в целом. Один за другим поступают Фролову заказы из Белорусской ССР, Украинской ССР, городов РСФСР. В Ленинграде во второй половине 1930-х в мастерской Фролова изготавливают и размещают на здании Палаты мер и весов на Московском проспекте периодическую систему элементов Менделеева.

Появляются все новые проекты и задачи. Всего за 11 месяцев в Ленинграде делают огромную мозаичную «Карту индустриализации СССР». Территория СССР на панно выполнена в технике флорентийской, а зарубежные страны и акватория — русской мозаики. Над картой трудилась группа из географов, экономистов, инженеров, а мозаичными работами руководил В. А. Фролов. В общей сложности в работе было занято около 700 человек. К 20-й годовщине Октябрьской революции карта была готова. Это гениальное произведение, гордость ленинградских мастеров, и сегодня можно увидеть в музее Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского.

Осенью 1941 года редеют ряды мозаичистов мастерской: к ноябрю их остается четверо, включая 67-летнего руководителя, работавшего вместе со всеми. В блокадном Ленинграде Фролов не прекращает работу над мозаиками для московской станции метро «Павелецкая». Он успевает закончить ее в начале 1942 года, незадолго до своей смерти от голода. Четырнадцать восьмигранных панно диаметром по три метра каждое были вывезены по «Дороге жизни» в столицу.

В период послевоенного восстановления города и страны мозаичные работы на несколько лет приостановились. Обещанный ленинградцам к 1950-му году метрополитен вступил в строй только в ноябре 1955-го. Первая линия украшена сразу несколькими большими мозаичными панно: «Победа» в «Автово», «Моряки-балтийцы» на «Балтийской», «Изобилие» на «Владимирской», «Ленин» на «Площади Ленина».

Мозаичных панно могло быть в несколько раз больше. Борьба с архитектурными излишествами, начавшаяся еще в 1951 году, усилилась после смерти Сталина. Проекты станций меняли на ходу. Десталинизация, инициированная Хрущевым, «вымарала» почти все изображения «зодчего коммунизма», «корифея науки» и «великого ученого» из архитектурного убранства второго в СССР метрополитена. Однако же в торце станции «Нарвская» мозаичное панно «Сталин на трибуне» было установлено. Мозаику выполнили по мотивам картины, написанной в 1939 году художником А. М. Герасимовым. Станция никогда не носила название «Сталинская» — миф об этом появился после архитектурного конкурса на оформление станций первой очереди: девиз одной из работ был «Сталинская» (причем имелась в виду даже не «Нарвская»). Что же касается мозаичного панно, то оно провисело в торце шесть лет и было закрыто фальш-стеной осенью 1961-го на пике десталинизации. Другой миф гласит, что мозаика лишь «закрыта штукатуркой». Также ходили слухи, что «мозаика аккуратно собрана в мешки и хранится на складе метрополитена» и при желании ее якобы можно восстановить на прежнем месте. Очевидно, что, даже если это правда, сбитая и сложенная в мешки мозаика — по сути, груда мусора, а не произведение, и восстановить ее не представляется возможным. Зато небольшие фрагменты этой мозаики хранятся сейчас в Музее Петербургского метрополитена, их может увидеть каждый желающий.

Мозаичное искусство в нашем городе пережило революцию, выстояло в блокаду, не исчезло на волне борьбы с архитектурными излишествами. В шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы появляются новые и новые работы. Мозаиками украшают стены домов, фасады театров, холлы гостиниц, станции метрополитена, дворы. Целые мемориальные комплексы украшены мозаиками. Ленинградская мозаика «перешагнула» в начале 90-х через развал Советского Союза, через смену названия города и уже в новейшее время продолжает радовать нас.