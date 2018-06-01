В России в продажу поступили бутылки воды «Святой источник», сделанные в форме футбольного мяча. «Фонтанка» сообщает, что из-за своей формы они оказались огнеопасными.

Читатели издания чуть было не спровоцировали пожар в офисе, оставив бутылку на полу. Журналисты смогли поджечь бумагу и спичечный коробок.

Эксперты объяснили, что бутылка в форме мяча является линзой — она собирает солнечные лучи так, что они могут поджечь объекты с другой стороны. «Конечно, форма влияет. Сферическая линза идеальна. Как утверждал Плутарх, Архимед при помощью линз и солнца поджег римский флот, который осадил Сиракузы», — рассказал преподаватель кафедры общей физики СПбГУ Виктор Карасев.

Представители производителя отметили, что бутылки соответствуют всем российским и международным стандартам. Несмотря на это, сеть «Ашан» отказалась от продажи этого товара.

Источник: «Фонтанка»