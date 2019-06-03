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Новости3 июня 2019

В «Пятерочках» появятся аптеки с пунктами выдачи интернет-заказов X5 заключила договоры с двумя фармацевтическими компаниями

РедакторАлена Дергачева

До 2025 года в магазинах «Пятерочка» откроется 950 аптек с пунктами выдачи интернет-заказов, пишут «Ведомости» со ссылкой X5 Retail Group, в которую входит сеть.

Технологическая платформа X5, которая развивает почтовые сервисы компании, подписала соглашение с фармацевтическими компаниями «Медэкспорт — Северная звезда» и «Здравсервис». Их аптеки появятся в «Пятерочках» на условиях долгосрочной аренды.

Директор по развитию стратегических бизнесов X5 Игорь Плетнев пояснил, что в планы группы не входит открытие собственных аптек, но такой сервис в магазинах, по его словам, станет важным дополнительным удобством для покупателей.

 Ранее холдинг Х5, в который, помимо «Пятерочки», входят сети «Перекресток» и «Карусель», договорился с AliExpress о доставке заказов в свои магазины. Кроме того, в магазинах «Пятерочках» установят более 2 тысяч постаматов интернет-магазина Ozon.

Источник: «Ведомости»

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