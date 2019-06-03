До 2025 года в магазинах «Пятерочка» откроется 950 аптек с пунктами выдачи интернет-заказов, пишут «Ведомости» со ссылкой X5 Retail Group, в которую входит сеть.

Технологическая платформа X5, которая развивает почтовые сервисы компании, подписала соглашение с фармацевтическими компаниями «Медэкспорт — Северная звезда» и «Здравсервис». Их аптеки появятся в «Пятерочках» на условиях долгосрочной аренды.

Директор по развитию стратегических бизнесов X5 Игорь Плетнев пояснил, что в планы группы не входит открытие собственных аптек, но такой сервис в магазинах, по его словам, станет важным дополнительным удобством для покупателей.