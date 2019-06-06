Самые популярные места для собора святой Екатерины, предложенные горожанами

Администрация Екатеринбурга завершила обработку предложений по новому месту для собора святой Екатерины от горожан и опубликовала результаты на официальном портале. Как сообщает пресс-служба мэрии, за 10 дней сбора мнений горожан поступило 11 079 обращений.

Итоги распределены на три группы: очень популярные (более 100 предложений), популярные (более 50 предложений) и непопулярные (менее 50 предложений). В список самых предлагаемых вариантов попали 13 площадок.

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