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Новости6 июня 2019

Самые популярные места для собора святой Екатерины, предложенные горожанами Сквер у Театра драмы попал в топ-13 мест

Самые популярные места для собора святой Екатерины, предложенные горожанами
РедакторАлексей Шахов

Администрация Екатеринбурга завершила обработку предложений по новому месту для собора святой Екатерины от горожан и опубликовала результаты на официальном портале. Как сообщает пресс-служба мэрии, за 10 дней сбора мнений горожан поступило 11 079 обращений.

Итоги распределены на три группы: очень популярные (более 100 предложений), популярные (более 50 предложений) и непопулярные (менее 50 предложений). В список самых предлагаемых вариантов попали 13 площадок.

Место

Что

Пустырь на перекрестке ул. Белинского-Фурманова

Улица Куйбышева, 36, недострой гостиницы «Дели»

В сквере у Драмтеатра

Заброшенная больница у КРК «Уралец» на 8 Марта

Пустырь за Макаровским мостом

Площадь Труда

Площадь 1905 года

Зеленая роща

Горького, 17 (бывший приборостроительный завод)

На месте катка и парковки за башней «Исеть»

В акватории за Макаровским мостом

«Храм на воде», бывшее расположение

На месте снесенной телебашни

В списке непопулярных вариантов — перекресток на Крауля-Токарей, возле границы Европа-Азия и на Химмаше.

По результатам сбора заявок состоится экспертное обсуждение, а затем общегородское рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.

Напомним, что предложения начали принимать после того, как президент Владимир Путин решил остановить стихийные акции протеста в Екатеринбурге, сказав, что городу нужен опрос и по его результатам меньшинство должно подчиниться большинству. По опросу ВЦИОМ, 74 % горожан считают размещение в сквере неудачной идеей.

Источник: Пресс-служба мэрии

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