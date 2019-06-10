Скольких россиян устраивает их жизнь Социологи отметили, что в мае показатели улучшились по сравнению с началом 2019 года
ВЦИОМ опубликовал данные о социальном самочувствии россиян. Специалисты отметили, что в мае все показатели улучшились по сравнению с началом 2019 года.
49 %
россиян в целом устраивает их жизнь
О противоположной точке зрения, по данным ВЦИОМ, рассказали 22 % опрошенных. Еще 28 % отметили, что уровень жизни устраивает их только отчасти. 31 % ответили, что дела в стране идут в правильном направлении, а 41 % отчасти согласились с этим заявлением.
Большинство респондентов (54 %) считают экономическое положение в стране средним, только 13 % назвали его очень хорошим. Также большая часть россиян (61 %) посчитали средним материальное положение своей семьи, а 25 % назвали его в целом плохим.
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