ВЦИОМ опубликовал данные о социальном самочувствии россиян. Специалисты отметили, что в мае все показатели улучшились по сравнению с началом 2019 года.

49 % россиян в целом устраивает их жизнь

О противоположной точке зрения, по данным ВЦИОМ, рассказали 22 % опрошенных. Еще 28 % отметили, что уровень жизни устраивает их только отчасти. 31 % ответили, что дела в стране идут в правильном направлении, а 41 % отчасти согласились с этим заявлением.

Большинство респондентов (54 %) считают экономическое положение в стране средним, только 13 % назвали его очень хорошим. Также большая часть россиян (61 %) посчитали средним материальное положение своей семьи, а 25 % назвали его в целом плохим.