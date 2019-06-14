Новости14 июня 2019
Любимые мультфильмы россиян Список возглавил «Ну, погоди!»
ВЦИОМ выяснил, какие мультфильмы россияне считают любимыми. Рейтинг возглавил «Ну, погоди!».
Место
Мультфильм
Процент
«Ну, погоди!»
65 %
«Каникулы в Простоквашино»
31 %
«Маша и Медведь»
16 %
«Винни Пух»
13 %
«Чебурашка и крокодил Гена»
10 %
«Кот Леопольд»
8 %
«Ежик в тумане»
8 %
«Том и Джерри»
6 %
«Жил-был пес»
4 %
«Бременские музыканты»
4 %
Социологи также спросили у россиян, какие мультфильмы предпочитают их дети. Большинство респондентов (13 %) рассказали, что их ребенку нравятся современные российские мультфильмы. По 10 % отметили, что их дети смотрят советские и иностранные мультфильмы. Еще 10 % сообщили, что они предпочитают разные мультфильмы, а 2 % заявили, что их дети не смотрят мультфильмы совсем.
Источник: ВЦИОМ
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