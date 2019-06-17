Повесить на въезде в Екатеринбург табличку «Город храбрых»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал появление таблички «Город бесов» на Новокольцовской трассе. Глава региона сделал заявление в своем профиле в Instagram.

Куйвашев написал, что «это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций» и посоветовал тем, «кто говорит так про наших горожан — пусть повнимательнее посмотрит на себя». Губернатор сказал, что творческим горожанам нужно успокоиться и направить свою энергию в другое русло — после вчерашних слов митрополита Кирилла об отказе от сквера конфликт, по версии губернатора, позади.

«В общем, не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, „Город храбрых“», — предлагает Евгений Куйвашев