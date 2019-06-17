Повесить на въезде в Екатеринбург табличку «Город храбрых» Губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал установку таблички «Город бесов» у Кольцово
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал появление таблички «Город бесов» на Новокольцовской трассе. Глава региона сделал заявление в своем профиле в Instagram.
Куйвашев написал, что «это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций» и посоветовал тем, «кто говорит так про наших горожан — пусть повнимательнее посмотрит на себя». Губернатор сказал, что творческим горожанам нужно успокоиться и направить свою энергию в другое русло — после вчерашних слов митрополита Кирилла об отказе от сквера конфликт, по версии губернатора, позади.
«В общем, не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, „Город храбрых“», — предлагает Евгений Куйвашев
Напомним, что табличка «Город бесов» появилась на Новокольцовской трассе утром 17 июня. Уже к обеду ее демонтировали сотрудники ГИБДД. Сама работа — отсылка к фразу ведущего Владимира Соловьева, который назвал так уральскую столицу в одной из своих передач.
источник: Евгений Куйвашев
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