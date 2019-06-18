Приложение «Яндекс.Такси» запустило опцию «Самый быстрый тариф», которая позволяет искать свободные машины сразу для нескольких классов машин.

Например, в сервисе может быть повышенный спрос на тариф «Эконом», тогда как поблизости окажется машина «Комфорт», которая приедет быстрее. Чтобы воспользоваться опцией, нужно отметить подходящие классы автомобилей в панели тарифов.

Пока услуга доступна для части пользователей последней версии «Яндекс.Такси» для iOS и Android. В компании отметили, что в ближайшее время ею смогут пользоваться все клиенты.