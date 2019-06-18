«Яндекс.Такси» запустил «Самый быстрый тариф» Пока услуга доступна для части пользователей последней версии приложения
Приложение «Яндекс.Такси» запустило опцию «Самый быстрый тариф», которая позволяет искать свободные машины сразу для нескольких классов машин.
Например, в сервисе может быть повышенный спрос на тариф «Эконом», тогда как поблизости окажется машина «Комфорт», которая приедет быстрее. Чтобы воспользоваться опцией, нужно отметить подходящие классы автомобилей в панели тарифов.
Пока услуга доступна для части пользователей последней версии «Яндекс.Такси» для iOS и Android. В компании отметили, что в ближайшее время ею смогут пользоваться все клиенты.
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