Стикеры и постеры «Город бесов» по всему Екатеринбургу Уральскую столицу начал заполнять новый брендинг
В Екатеринбурге продолжают появляться надписи «Город бесов» — это цитата телеведущего Владимира Соловьева, который назвал так уральскую столицу во время эфира о протестах в сквере у Театра драмы. После табличек на границе города местные жители начали замечать и выкладывать стикеры и плакаты с «Городом бесов» уже в центре. Часть из этих стикеров появилась еще неделю назад.
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