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Новости20 июня 2019

Московский международный фестиваль экспериментального кино объявил программу В основную программу вошли 33 картины

РедакторАлена Дергачева

С 10 по 14 июля в столице пройдет четвертый Московский международный фестиваль экспериментального кино.

Показы MIEFF состоятся в Электротеатре «Станиславский», «Иллюзионе» и Доме кино. В международную конкурсную программу вошли 33 работы современных режиссеров, среди которых — Коракрит Арунанондчай, Лоуренс Абу Хамдан, Апичатпонг Вирасетакул и Лор Пруво.

Специальная программа пройдет в летнем кинотеатре Garage Screen. Там покажут российские премьеры фильмов Дора Гарсия, Лоуренса Лека, Рейчел Маклин, Цая Минляна и Олега Мавроматти. «Гараж» вручит одному из фильмов приз, приуроченный к масштабной выставке «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100».

В серию ретроспективных показов вошли картины представителей американского авангарда: Брюса Коннера, Стена Брекиджа, Майи Дерен и Майкла Сноу. На церемонии закрытия представят фильм «Создай меня» британской художницы Рейчел Маклин о женоненавистничестве в эпоху социальных медиа.

Кроме того, частью фестиваля станет ночная серия AuxNight2.0. Ее откроет перформанс RadiantFluxus испанского художника и музыканта Мигеля Пуэртаса, построенный на эффекте мимолетного дефекта зрения. С полной программой MIEFF можно ознакомиться на сайте.

В течение всего фестиваля преподаватели Венской школы независимого кино Фридл Кубелки проведут воркшоп для режиссеров по съемке на 16-миллиметровую камеру.

Источник: пресс-служба MIEFF

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