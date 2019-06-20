С 10 по 14 июля в столице пройдет четвертый Московский международный фестиваль экспериментального кино.

Показы MIEFF состоятся в Электротеатре «Станиславский», «Иллюзионе» и Доме кино. В международную конкурсную программу вошли 33 работы современных режиссеров, среди которых — Коракрит Арунанондчай, Лоуренс Абу Хамдан, Апичатпонг Вирасетакул и Лор Пруво.

Специальная программа пройдет в летнем кинотеатре Garage Screen. Там покажут российские премьеры фильмов Дора Гарсия, Лоуренса Лека, Рейчел Маклин, Цая Минляна и Олега Мавроматти. «Гараж» вручит одному из фильмов приз, приуроченный к масштабной выставке «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100».

В серию ретроспективных показов вошли картины представителей американского авангарда: Брюса Коннера, Стена Брекиджа, Майи Дерен и Майкла Сноу. На церемонии закрытия представят фильм «Создай меня» британской художницы Рейчел Маклин о женоненавистничестве в эпоху социальных медиа.