Николай Карполь — о протестах в сквере в Екатеринбурга Постоянный тренер «Уралочки» поделился своим мнением об акциях о Театра драмы
Советский и российский волейбольный тренер из Екатеринбурга Николай Карполь прокомментировал протесты в сквере у Театра драмы. Спортсмен дал комментарий изданию «Спорт-экспресс»
Я был в отпуске за городом, лично ситуации не видел. Но исходя их тех сообщений СМИ, который я видел, мнение у меня сложилось. Было принято правильное решение – не строить храм. Горожане отстояли свое право на красивое место на парк на берегу пруда. Мы настроили слишком много храмов в одном месте. Надо оставить небольшой уголок для детей и мам, пусть они гуляют с колясками.
Николай карполь, тренер
Напомним что 19 июня в центре Екатеринбурга установили памятник Николаю Карполю и команде «Уралочка», которую он тренирует с 1969 года.
Источник: Спорт-экспресс