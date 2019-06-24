Николай Карполь — о протестах в сквере в Екатеринбурга

Я был в отпуске за городом, лично ситуации не видел. Но исходя их тех сообщений СМИ, который я видел, мнение у меня сложилось. Было принято правильное решение – не строить храм. Горожане отстояли свое право на красивое место на парк на берегу пруда. Мы настроили слишком много храмов в одном месте. Надо оставить небольшой уголок для детей и мам, пусть они гуляют с колясками.

Николай карполь, тренер