Памятник команде «Уралочка» и ее главному тренеру Николаю Карполю у ДИВСа В Екатеринбурге открылся монумент известным волейболистам
На площадке у Дворца игровых видов спорта появился памятник команде «Уралочка» и ее главному тренеру Николаю Карполю. Торжественное открытие состоялось 18 июня.
В скульптуре изображены три спортсменки и сам Карполь, который дает им наставление. В торжественном открытии монумента приняли участие супруга первого Президента России Наина Ельцина, член Совета Федерации Эдуард Россель, Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, представители спортивных школ, а также ветераны.
Напомним, что Николай Карполь тренирует «Уралочку» с 1969 года. Под его руководством волейболистки 25 раз завоевывали звание чемпиона страны, девять раз побеждали в европейском кубке чемпионов, один раз в кубке кубков Европы и многократно занимали призовые места в международных соревнованиях. Николай Карполь подготовил 16 олимпийских чемпионок и более 50 мастеров спорта международного класса.
Фотографии: Пресс-служба Администрации Екатеринбурга