На «Флаконе» пройдет масштабная выставка 12-летнего художника Маркуса Мартиновича Экспозицию разместят на трех этажах
С 29 июня по 7 июля года в пространстве «Куб» на «Флаконе» пройдет выставка Маркуса Мартиновича «Я тут. Я с тобой», посвященная искусству взаимодействия человека с внешним миром.
12-летний Мартинович — русско-немецкий художник с аутизмом. Его первая выставка прошла, когда мальчику было семь лет.
Когда
29 июня — 7 июля, с 12:00 до 21:00
Стоимость
Бесплатно
Источник: организаторы мероприятия
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