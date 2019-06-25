С 29 июня по 7 июля года в пространстве «Куб» на «Флаконе» пройдет выставка Маркуса Мартиновича «Я тут. Я с тобой», посвященная искусству взаимодействия человека с внешним миром.

12-летний Мартинович — русско-немецкий художник с аутизмом. Его первая выставка прошла, когда мальчику было семь лет. На экспозиции, которая займет три этажа, представят почти все работы, созданные им с того времени.