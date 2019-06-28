Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток за марш в поддержку Голунова (обновлено) Его задержали сегодня утром у подъезда дома
Обновлено
Останкинский районный суд на девять суток арестовал сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова за участие в несогласованном марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщила пресс-секретарь Алексей Навального Кира Ярмыш.
Шаведдинова признали виновным в повторном нарушении правил проведения мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП). По словам Ярмыш, в протоколе неправильно указали место задержания — он не дошел до Петровки, 38.
Сотрудник ФБК не признал вину, отметив, что не выкрикивал никаких лозунгов и спокойно шел по тротуару. Свое задержание он посчитал политически мотивированным.
12:34
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова у подъезда его дома. Об этом написала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.
Позже Шаведдинов написал, что его отвезли в Останкинский суд. Ему вменяют нарушение организации массового мероприятия.
Ранее Ярмыш в разговоре с «Медиазоной» предположила, что дело связано с шествием в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова 12 июня. По ее словам, в день акции сотрудника ФБК задержали, но поздно вечером отпустили, пообещав составить протокол по восьмой части статьи 20.2 (повторное нарушение порядка проведения митинга).
UPD (14:10): Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, который находится в Останкинском суде, со ссылкой на материалы дела написал, что его будут судить за помехи пешеходам в центре Москвы на акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Он якобы скандировал «Мусора — позор России», «Долой власть» и «Подкиньте нам наркотики».
Кроме того, у подъезда дома в Москве задержали члена Либертарианской партии Павла Сайгина за участие в марше 12 июня. Активисту дали связаться с адвокатом только в Замоскворецком суде, куда его доставили. В день митинга на Сайгина составили протокол за участие в акции, которая мешала движению пешеходов и транспорта. На первое судебное заседание он не пришел.
The Village вел прямую трансляцию с несанкционированного марша в поддержку Голунова, который прошел 12 июня в центре Москвы. На акции задержали более 540 человек.
Источник: Кира Ярмыш
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