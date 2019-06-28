Девелоперская компания Capital Group достроит жилой комплекс Sky House на Мытной улице в центре Москвы. С сообщением Москомстройинвеста ознакомились «Ведомости».

Контракт компания заключила с действующим застройщиком «Олтэр». Жилой комплекс площадью 146 тысяч квадратных метров на территории бывшего стадиона «Труд» хотели сдать еще в 2011 году, но с тех пор сроки неоднократно сдвигались. Изначально проектом занималась компания Mos City Group, проект предполагал строительство четырех жилых домов премиум-класса с офисами.

Сроки окончания строительства пока неизвестны. По словам гендиректора Capital Group Валентины Станововой, девелопер сначала проведет обследование технического состояния стройки и определит необходимый объем работ. «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо зампреда Москомстройинвеста Александра Гончарова сообщал, что объект может быть достроен во второй половине 2021 года.