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Новости1 июля 2019

С 1 июля в Москве повышаются тарифы на часть коммунальных услуг Это произойдет второй раз за год

РедакторРоман Чернянский

С 1 июля в Москве изменятся тарифы на часть коммунальных услуг — в среднем подорожание составит 2,4 %.

Для жителей старой Москвы холодная вода станет на 4,6 % дороже (40,48 рубля за кубометр), водоотведение — на 3,9 % (29,57 рубля), горячая вода — на 3,4 % (198,19 рубля), отопление — на 3 % (2 389,72 рубля за гигакалорию), а газ — на 1,3 % (6,83 рубля за кубометр).

Цена на электричество вырастет не для всех горожан. На территории старой Москвы стоимость киловатт-часа энергии в домах с газовыми плитами:

  • при одноставочном тарифе останется на уровне 5,47 рубля;
  • при тарифе, дифференцированном по двум зонам, в дневное время останется 6,29 рубля, а в ночное — вырастет с 1,95 до 2,13 рубля;
  • при тарифе, дифференцированном по трем зонам, стоимость в пиковое время сохранится на уровне 6,57 рубля, в полупиковое — 5,47 рубля, а ночью вырастет с 1,95 рубля до 2,13 рубля.

Стоимость киловатт-часа энергии в домах с электроплитами:

  • при одноставочном тарифе вырастет с 4,37 до 4,65 рубля;
  • при тарифе, дифференцированном по двум зонам, днем поднимется с 5,03 до 5,35 рубля, ночью — с 1,37 до 1,5 рубля;
  • при тарифе, дифференцированном по трем зонам, вырастет в пиковое время с 5,25 до 5,58 рубля, в полупиковое — с 4,37 до 4,65 рубля, ночью — с 1,37 до 1,5 рубля.

Тарифы на коммунальные услуги традиционно меняются 1 июля. Однако в связи с повышением НДС с 18 до 20 % в этом году тарифы повышаются дважды: с 1 января коммунальные услуги в среднем подорожали на 1,7 %. Таким образом, годовой рост тарифов составит 4,1 %.

Ранее консалтинговая компания FinExpertiza назвала регионы России с самыми высокими и низкими тарифами ЖКХ.

Источник: «Интерфакс»

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