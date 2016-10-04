Самолет или поезд: На чем удобнее ехать Как быстрее и дешевле доехать из Москвы до разных городов России
Билеты на самолет, как правило, стоят дороже поезда, при этом их скорость значительно выше. Но при подсчете продолжительности путешествия стоит учитывать не только время в полете, но и ожидание рейса в аэропорту (около полутора-двух часов) и поездку до аэропорта на такси или общественном транспорте. Расходы на то, чтобы добраться до вокзала или аэропорта, также увеличивают стоимость всего путешествия. Сервис OneTwoTrip подсчитал, во сколько в общей сложности обойдутся поездки на поезде или самолете в разные города России, и сравнил время в пути на наземном и воздушном транспорте. При расчете стоимости билетов учитывалась средняя цена поездки в одну сторону в сентябре.
Москва — Санкт-Петербург
самолет
поезд
скоростной «Сапсан»
билет
3 700 рублей
1 500 рублей
2 800 рублей
до аэропорта/станции
530/
1 200 рублей
аэроэкспресс/
такси до аэропорта
50/
300 рублей
общ. транспорт/
такси
50/
300 рублей
общ. транспорт/
такси
из АЭРОПОРТА/от СТАНЦИИ
70/750
автобус/
такси из аэропорта
35/
250
общ.транспорт/
такси
35/
250
общ.транспорт/
такси
общее время
в пути
5–6 часов
9,5 часа
5 часов
Итого
4 300/
5 650 рублей
1 585/
2 050рублей
2 885/
3 350 рублей
Москва — Нижний Новгород
самолет
поезд
скоростной «СТРИЖ»
билет
3 000 рублей
1 000 рублей
2 000 рублей
до АЭРОПОРТА/СТАНЦИИ
530/
1 200 рублей
аэроэкспресс/
такси до аэропорта
50/
300 рублей
общ. транспорт/
такси
50/
300 рублей
общ. транспорт/
такси
АЭРОПОРТА/от СТАНЦИИ
30/
400
автобус/
такси из аэропорта
25/
150
общ. транспорт/
такси
20/
150
общ. транспорт/
такси
общее время
в пути
4,5 часа
7 часов
4,5 часа
Итого
3 560/
4 600 рублей
1 070/
1 450 рублей
2 070/
2 450 рублей
Москва — Воронеж
самолет
поезд
билет
4 100 рублей
1 300 рублей
до АЭРОПОРТА/СТАНЦИИ
530/
1 200 рублей
аэроэкспресс/
такси до аэропорта
50/
300 рублей
общ. транспорт/
такси
из АЭРОПОРТА/ от сТАНЦИИ
20/
400
автобус/
такси из аэропорта
20/
150
общ. транспорт/
такси
общее время
в пути
5,5 часа
7,5 часа
Итого
4 650/
5 700 рублей
1 370/
1 750 рублей
Москва — Новосибирск
самолет
ПОЕЗД
билет
8 100 рублей
6 200 рублей
до АЭРОПОРТА/СТАНЦИИ
530/
1 200 рублей
аэроэкспресс/
такси до аэропорта
50/
300 рублей
общ. транспорт/
такси
из АЭРОПОРТА/от СТАНЦИИ
38/
500 рублей
автобус/
такси из аэропорта
23/
150 рублей
общ. транспорт/
такси от вокзала
общее время
в пути
8 часов
51 час
Итого
8 668/
9 800 рублей
6 273/
6 550 рублей
Москва — Калининград
самолет
ПОЕЗД
билет
5 800 рублей
3 000 рублей
до АЭРОПОРТА/СТАНЦИИ
530/
1 200 рублей
аэроэкспресс/
такси до аэропорта
50/
300 рублей
общ. транспорт/
такси
из АЭРОПОРТА/от СТАНЦИИ
50/
550
автобус/
такси из аэропорта
22/150
общ. транспорт/
такси от вокзала
общее время
в пути
6 часов
21 час
Итого
6 380/
7 550 рублей
3 072/
3 450 рублей
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