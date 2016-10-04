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Простые числа4 октября 2016

Самолет или поезд: На чем удобнее ехать Как быстрее и дешевле доехать из Москвы до разных городов России

Самолет или поезд: На чем удобнее ехать
РедакторАнна Соколова

Билеты на самолет, как правило, стоят дороже поезда, при этом их скорость значительно выше. Но при подсчете продолжительности путешествия стоит учитывать не только время в полете, но и ожидание рейса в аэропорту (около полутора-двух часов) и поездку до аэропорта на такси или общественном транспорте. Расходы на то, чтобы добраться до вокзала или аэропорта, также увеличивают стоимость всего путешествия. Сервис OneTwoTrip подсчитал, во сколько в общей сложности обойдутся поездки на поезде или самолете в разные города России, и сравнил время в пути на наземном и воздушном транспорте. При расчете стоимости билетов учитывалась средняя цена поездки в одну сторону в сентябре.

Москва — Санкт-Петербург

самолет

поезд

скоростной «Сапсан»

билет

3 700 рублей

1 500 рублей

2 800 рублей

до аэропорта/станции

530/
1 200 рублей

аэроэкспресс/
такси до аэропорта

50/
300 рублей

общ. транспорт/
такси

50/
300 рублей

общ. транспорт/
такси

из АЭРОПОРТА/от СТАНЦИИ

70/750

автобус/
такси из аэропорта

35/
250

общ.транспорт/
такси

35/
250

общ.транспорт/
такси

общее время
в пути

5–6 часов

9,5 часа

5 часов

Итого

4 300/
5 650 рублей

1 585/
2 050рублей

2 885/
3 350 рублей

Москва — Нижний Новгород

самолет

поезд

скоростной «СТРИЖ»

билет 

3 000 рублей

1 000 рублей

2 000 рублей

до АЭРОПОРТА/СТАНЦИИ

530/
1 200 рублей

аэроэкспресс/
такси до аэропорта

50/
300 рублей

общ. транспорт/
такси

50/
300 рублей

общ. транспорт/
такси

АЭРОПОРТА/от СТАНЦИИ

30/
400

автобус/
такси из аэропорта

25/
150

общ. транспорт/
такси

20/
150

общ. транспорт/
такси

общее время
в пути

4,5 часа

7 часов

4,5 часа

Итого

3 560/
4 600 рублей

1 070/
1 450 рублей

2 070/
2 450 рублей

Москва — Воронеж

самолет

поезд

билет 

4 100 рублей

1 300 рублей

до АЭРОПОРТА/СТАНЦИИ

530/
1 200 рублей

аэроэкспресс/
такси до аэропорта

50/
300 рублей

общ. транспорт/
такси

из АЭРОПОРТА/ от сТАНЦИИ 

20/
400

автобус/
такси из аэропорта

20/
150

общ. транспорт/
такси

общее время
в пути

5,5 часа

7,5 часа

Итого

4 650/
5 700 рублей

1 370/
1 750 рублей

Москва — Новосибирск

самолет

ПОЕЗД

билет 

8 100 рублей

6 200 рублей

до АЭРОПОРТА/СТАНЦИИ

530/
1 200 рублей

аэроэкспресс/
такси до аэропорта

50/
300 рублей

общ. транспорт/
такси

из АЭРОПОРТА/от СТАНЦИИ

38/
500 рублей

автобус/
такси из аэропорта

23/
150 рублей

общ. транспорт/
такси от вокзала  

общее время
в пути

8 часов

51 час

Итого

8 668/
9 800 рублей

6 273/
6 550 рублей

Москва — Калининград

самолет

ПОЕЗД

билет 

5 800 рублей

3 000 рублей

до АЭРОПОРТА/СТАНЦИИ

530/
1 200 рублей

аэроэкспресс/
такси до аэропорта

50/
300 рублей

общ. транспорт/
такси

из АЭРОПОРТА/от СТАНЦИИ 

50/
550

автобус/
такси из аэропорта

22/150

общ. транспорт/
такси от вокзала  

общее время
в пути

6 часов

21 час

Итого

6 380/
7 550 рублей

3 072/
3 450 рублей

обложка: Petunia – stock.adobe.com

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