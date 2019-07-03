Почему Универсиада не изменит Екатеринбург так, как изменила Казань Политолог Платон Маматов развернуто высказался о победе уральской столицы
Политолог Платон Маматов развернуто высказался о том, что FISU выбрала Екатеринбург местом проведения Универсиады в 2023 году. В своем Facebook уралец развернуто рассказал, почему событие не изменит город так, как изменило Казань в 2013 году.
Публикуем полную версию поста Маматова.
Универсиада в Казани и Универсиада в Красноярске — это две очень разные Универсиады.
Источник: Платон Маматов
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