Почему Универсиада не изменит Екатеринбург так, как изменила Казань

Казанская Универсиада реально преобразила город. Это говорят все, и я таки видел это своими глазами.Универсиада в Красноярске проводилась в этом году. Мы все знаем, сколько сейчас стоит бакс, кем называют Путина иностранные СМИ, и чего вообще как.

Как оно там в Красноярске — пусть расскажут сами красноярцы, им виднее. Мне, жителю другого города, мероприятие запомнилось только и исключительно наспех воткнутыми в снег елочками.Поэтому я не очень понимаю нынешнего энтузиазма по поводу Универсиады в Екатеринбурге. На дворе все-таки 2019 год, а не 2013. И наши региональные власти существенно отличаются от властей Татарстана.

Так что красноярский вариант для нас намного вероятнее казанского.Несколько лет будем все силы тратить на строительство красивой витрины для приезжих. Приезжие приедут, пофестивалят и уедут. А мы останемся.

Источник: Платон Маматов