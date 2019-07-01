Сколько екатеринбуржцев поддерживают проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошел опрос на тему заинтересованности горожан в проведении Универсиады в 2023 году. Как сообщает сайт мэрии, в опросе приняли участие более полутора тысяч человек.

Анкетирование проводилось волонтерами в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского и на центральных улицах Екатеринбурга. Самому младшему из участников опроса — 4 года, старшему — 92.

93 % опрошенных екатеринбуржцев поддерживают

проведение Универсиады-2023 в уральской столице

Напомним, что Екатеринбург является единственным городом, претендующим на проведение мирового события. Окончательное решение по выбору места проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года будет объявлено 2 июля 2019 года на заседании исполкома FISU.