Сервис «Яндекс.Деньги» добавил новую функцию — теперь пользователи могут копить баллы на конкретную цель, например, покупку велосипеда или оплату курсов английского языка.

Когда клиент приблизится к нужной сумме, «Яндекс.Деньги» добавит недостающее баллы. Один балл равен рублю, накоплениями можно оплатить до 100 % покупки. Воспользоваться опцией можно в разделе «Кешбэк и скидки». Чтобы начать копить баллы, нужно нажать на кнопку «Поставить цель».

После этого необходимо выбрать категорию товара или услуги, а затем указать стоимость. Сервис автоматически подберет онлайн-площадки, на которых можно заплатить баллами за выбранную покупку.