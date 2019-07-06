Глава московского департамента природопользования Антон Кульбачевский заявил, что наплыв диких животных в город вызвало улучшение экологической ситуации.

По его словам, еноты и лисы приходят в столицу из области, а также Троицкого и Новомосковского округа. Он добавил, что за десять лет в Москве исчезло всего два вида животных, но это не связано с экологической обстановкой. Кульбачевский отметил, что в новую редакцию московской Красной книги войдут 118 новых видов.

Ранее сообщалось, что власти изучают международный опыт для решения проблемы нашествия лис в жилые районы, план действий хотят разработать в течение года.