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Новости6 июля 2019

Власти Москвы объяснили нашествие лис и енотов Животные приходят в столицу из области, а также Троицкого и Новомосковского округа

РедакторАлена Дергачева

Глава московского департамента природопользования Антон Кульбачевский заявил, что наплыв диких животных в город вызвало улучшение экологической ситуации.

По его словам, еноты и лисы приходят в столицу из области, а также Троицкого и Новомосковского округа. Он добавил, что за десять лет в Москве исчезло всего два вида животных, но это не связано с экологической обстановкой. Кульбачевский отметил, что в новую редакцию московской Красной книги войдут 118 новых видов.

Ранее сообщалось, что власти изучают международный опыт для решения проблемы нашествия лис в жилые районы, план действий хотят разработать в течение года.

Каждый летний сезон москвичей пугают нашествием разных животных, например змей и ядовитых пауков. The Village писал, что нужно делать, если вам не посчастливилось встретиться с ними.

The Village также рассказывал, каких еще диких животных можно встретить в Москве.

Источник: РИА «Новости»

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