Яшин провел депутатский прием у избиркома, стоя на машине Оппозиционер потребовал допустить его до выборов в Мосгордуму
Глава муниципального округа Красносельский, оппозиционер Илья Яшин провел вчера депутатский прием у входа в управу района, где располагается избирательная комиссия.
Яшин выступил перед собравшимися, стоя на крыше автомобиля. По словам депутата, избирком пытается забраковать подписи в его поддержку, чтобы не допустить до выборов в Мосгордуму.
На встречу с Яшиным, по оценке «Новой газеты», пришли 200–250 человек. До появления депутата у здания управы прошли одиночные пикеты с требованием допустить оппозиционера до выборов.
Во время встречи возле здания управы дежурила полиция. О задержаниях не сообщалось.
Согласно опросам «Левада-центра», Яшин лидирует среди кандидатов в Мосгордуму по 45-му округу. За него готова проголосовать треть от тех, кто собирается пойти на выборы.
Ранее муниципальные депутаты вышли с пикетами к Мосгоризбиркому, а сторонники Навального потребовали от ЦИК проконтролировать проверку собранных подписей. По словам оппозиционеров, городская комиссия может объявить подписи нежелательных кандидатов поддельными или выполненными с нарушениями.
Единый день голосования состоится 8 сентября.
Источник: «Новая газета»
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