В Москве 100 муниципальных депутатов направили в городскую и Центральную избирательные комиссии требование зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Текст обращения опубликовал депутат района Хамовники Илья Азар.

Авторы обращения рассказали о поступающей информации о грубых и многочисленных нарушениях со стороны окружных избиркомов. По данным мундепов, столичные власти отбраковывают достоверные подписи за оппозиционеров по надуманным причинам, а вместе с тем не позволяют независимым кандидатам проверять подписи, поданные в поддержку конкурентов.

Как говорится в обращении, часть подписей за провластных кандидатов сфальсифицировали либо собрали с использованием административного ресурса. По мнению муниципальных депутатов, подписной барьер необходимо радикально снизить или вовсе отменить.

«Если требования москвичей будут проигнорированы, то выборы будут дискредитированы. Произойдет нарушение избирательных прав более чем 150 тысяч москвичей, которые не просто поставили свои подписи, но и коллективно оплатили процесс сбора подписей, считая по-настоящему важным видеть в бюллетене 8 сентября кандидатов, которым они доверяют. В этом случае выборы можно считать сфальсифицированными еще до начала избирательной кампании», — подчеркнули авторы обращения.