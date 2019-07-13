Яшин сообщил о решении властей снять его с выборов в Мосгордуму В подписях за оппозиционера нашли превышение допустимого процента брака
Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин заявил, что столичные власти решили снять его с выборов в Мосгордуму.
По словам оппозиционера, избирательная комиссия признала недействительными 11,4 % подписей за его выдвижение, а максимально допустимая доля брака составляет 10 %. «Из 4 936 подписей отклонили 562 при максимально допустимом браке в 429», — написал Яшин в своем фейсбуке (при этом очевидно ошибся где-то в расчетах или числах).
Политик рассказал, что львиную долю подписей забраковали при проверке по базе МВД, которую ему не дали проконтролировать. «Представленные нами копии паспортов „потерянных“ избирателей просто игнорируют: раз тебя нет в базе, то и для комиссии тебя не существует», — отметил Яшин.
«Избирком выполняет политический заказ мэрии, чтобы убрать меня с выборов и расчистить дорогу в Мосгордуму для „Единой России“ в лице кандидата Касамары», — заключил оппозиционер. Проректор ВШЭ Валерия Касамара, которая называет себя человеком из команды Сергея Собянина, идет на выборы как самовыдвиженец.
Юристы штаба Яшина представят возражения на забракованные подписи — избирком рассмотрит аргументы в понедельник, 15 июля. Вместе с тем политик вновь призвал своих сторонников прийти в воскресенье, 14 июля, в Новопушкинский сквер на совместную встречу независимых кандидатов в Мосгордуму. Власти уже назвали эту акцию незаконной.
Согласно опросам «Левада-центра», к началу июля Илья Яшин уверенно лидировал среди кандидатов в Мосгордуму по 45-му округу. Яшина и других оппозиционеров поддерживают независимые муниципальные депутаты, которые выходили с пикетами к Мосгоризбиркому и требовали от ЦИК честной проверки подписей.
Источник: Илья Яшин
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