6 февраля, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Новости15 июля 2019

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов Наибольшие затруднения наблюдаются в работе Домодедова

РедакторРоман Чернянский

Утром в понедельник, 15 июля, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:20 в Домодедове отменили восемь вылетов, еще один — во Внукове. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Анталью, Лейпциг, Новосибирск и Ижевск. Кроме того, 23 рейса задерживаются: десять — в Шереметьеве, девять — в Домодедове и четыре — во Внукове.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»

Share
0
скопировать ссылку

Читайте также:

Как не потерять деньги, летая лоукостерами
Как не потерять деньги, летая лоукостерамиБюджетные авиакомпании предлагают недорогие билеты, но берут плату за багаж. Какие правила соблюдать, чтобы не переплачивать?
18
Как не потерять деньги, летая лоукостерами

Как не потерять деньги, летая лоукостерами Бюджетные авиакомпании предлагают недорогие билеты, но берут плату за багаж. Какие правила соблюдать, чтобы не переплачивать?

Что такое овербукинг и как его избежать
Что такое овербукинг и как его избежатьПочему авиакомпании продают больше билетов, чем вмещает самолет, и как не оказаться за бортом
5
Что такое овербукинг и как его избежать

Что такое овербукинг и как его избежать Почему авиакомпании продают больше билетов, чем вмещает самолет, и как не оказаться за бортом

Что делать, если при перелете ваш багаж потеряли или испортили?
Что делать, если при перелете ваш багаж потеряли или испортили?В прошлом году более 21 миллиона пассажиров не получили свои сумки вовремя
2
Что делать, если при перелете ваш багаж потеряли или испортили?

Что делать, если при перелете ваш багаж потеряли или испортили? В прошлом году более 21 миллиона пассажиров не получили свои сумки вовремя

«У меня возникли проблемы на границе»
«У меня возникли проблемы на границе»Книга Брэдбери, подозрения на наркотики и другие случаи, когда в аэропорту что-то пошло не так
8
«У меня возникли проблемы на границе»

«У меня возникли проблемы на границе» Книга Брэдбери, подозрения на наркотики и другие случаи, когда в аэропорту что-то пошло не так

Комментарии

0 комментариев
Комментировать

Тэги

Сюжет

Прочее

Новое и лучшее

По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей

Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше?

Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг

13 флисок для переменчивой погоды

Большой гид по сноуборду

Первая полоса

По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей
По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людейОбъясняем, что делать
0
По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей

По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей Объясняем, что делать

Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше?
Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше? Как отказаться давать телефон, зачем забирать копию протокола, куда жаловаться потом
0
Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше?

Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше? Как отказаться давать телефон, зачем забирать копию протокола, куда жаловаться потом

Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг
Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митингРазбираемся с экспертами
0
Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг

Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг Разбираемся с экспертами

13 флисок для переменчивой погоды
13 флисок для переменчивой погоды
0
13 флисок для переменчивой погоды

13 флисок для переменчивой погоды

Большой гид по сноуборду
Большой гид по сноубордуКак выбрать доску и снаряжение и где научиться кататься
0
Большой гид по сноуборду

Большой гид по сноуборду Как выбрать доску и снаряжение и где научиться кататься

Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»
Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»
0
Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»

Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»

Лучшие события в городе прямо сейчас
Лучшие события в городе прямо сейчасЗимний бал, 12-часовой концерт и премьера Литвиновой — пара десятков планов на эту неделю
0
Лучшие события в городе прямо сейчас

Лучшие события в городе прямо сейчас Зимний бал, 12-часовой концерт и премьера Литвиновой — пара десятков планов на эту неделю

Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-ролле
Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-роллеЧто слушать, читать и смотреть на этой неделе
0
Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-ролле

Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-ролле Что слушать, читать и смотреть на этой неделе

Коллекция детской одежды adidas и Lego
Коллекция детской одежды adidas и LegoПонравится и взрослым, и самым маленьким
0
Коллекция детской одежды adidas и Lego

Коллекция детской одежды adidas и Lego Понравится и взрослым, и самым маленьким

«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье
«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье
0
«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье

«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье

Как выбрать расческу
Как выбрать расческуИ правильно расчесывать волосы
1
Как выбрать расческу

Как выбрать расческу И правильно расчесывать волосы

Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды
Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды
0
Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды

Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды

«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны»
«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за шутку о митингах (реально смешную, кстати)
0
«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны»

«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за шутку о митингах (реально смешную, кстати)

После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают
После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждаютКак задерживали и избивали протестующих в Москве
0
После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают

После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают Как задерживали и избивали протестующих в Москве

Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро
Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метроА к некоторым приходят домой
5
Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро

Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро А к некоторым приходят домой

Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах
Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах
0
Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах

Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах

Что покупать в летней коллекции H&M Studio
Что покупать в летней коллекции H&M StudioПайетки, экокожа и бахрома
0
Что покупать в летней коллекции H&M Studio

Что покупать в летней коллекции H&M Studio Пайетки, экокожа и бахрома

Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м
Спецпроект
Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-мИ выжили
Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м
Спецпроект

Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м И выжили

Москва после суда над Алексеем Навальным
Москва после суда над Алексеем НавальнымСторонники политика выходят на улицы города
0
Москва после суда над Алексеем Навальным

Москва после суда над Алексеем Навальным Сторонники политика выходят на улицы города

«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»
«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»Собрали мемы о процессе над оппозиционером
0
«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»

«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка» Собрали мемы о процессе над оппозиционером

Подпишитесь на рассылку