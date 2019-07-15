Утром в понедельник, 15 июля, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:20 в Домодедове отменили восемь вылетов, еще один — во Внукове. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Анталью, Лейпциг, Новосибирск и Ижевск. Кроме того, 23 рейса задерживаются: десять — в Шереметьеве, девять — в Домодедове и четыре — во Внукове.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

