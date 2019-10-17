Раньше заведения получали разрешения на работу от санэпидемстанции перед открытием, а сейчас проверка приходит не раньше, чем через три года после открытия. Но рестораны чаще всего не живут такой срок.

Но даже если проверка пришла, есть всякие хитрости. Например, зная заранее о приходе санэпидемстанции, убрать из кухни нечищенную рыбу, овощи, и оставить все в вакуумных пакетах. Когда проверяющие спросят, почему нет разделения на цеха на кухне, ответить, что блюда готовят из полуфабрикатов. Но на самом деле процесс идет, загрязнение происходит.

Верный способ обеспечить отравление: на одной доске нарезать курицу, а затем мясо для стейков. С курицы на мясо попадет сальмонелла. Мясо пару дней полежит в заготовках в размороженном виде, за это время бактерии на нем размножатся, а поскольку стейк подается с кровью, то очень велик риск того, что гостю после еды станет плохо. Именно поэтому разделочные доски должны обрабатывать каждые два часа с растворами, которые утверждает СЭС.

Я бывал на таких кухнях, где никакие правила не соблюдаются вообще. У них, например, упал кусок мяса для шашлыка, уже замаринованный, а его поднимают, насаживают на шампур и жарят. Никакой заразы на нем не будет, потому что шашлык жарят до полной готовности, но это не гигиенично. К сожалению, повара-«свиньи» — весьма распространенное явление.

Но бывают и другие истории. В юности я работал в ресторане, где шеф-повар читал персоналу лекции по санитарным нормам. Он рассказывал нам всё: как правильно мыть посуду, холодильники, что такое дератизация и дезинфекция. Даже при получении санкнижки столько информации не дают. Соответственно, все эти правила мы строго соблюдали. И вот однажды к нам пришла проверка, инспектор даже не помыв руки, накинул халат сверху, пошел на кухню. У нас тогда нашли какую-то палочку на одной из разделочных досок. Это при том, что мы каждые два часа все рабочие поверхности обрабатывали дезинфицирующим средством.