Пять способов избежать отравления в общепите После массовых отравлений в Иркутске и Братске сотрудники ресторанов и Роспотребнадзора рассказали The Village, почему это происходит
В Иркутске и Братске за одну неделю более 40 горожан отравились в заведениях общепита. Около 30 человек пожаловались на плохое самочувствие после того, как поели в кафе Doner Kebab (для братской шаурменной это не первый подобный инцидент — в прошлый раз заведение продолжило работу, но уже с новым владельцем). Еще 14 человек подхватили сальмонеллу, поев в столовой известной иркутской сети «БонЖур». Большая часть пострадавших до сих пор находится в больницах в состоянии средней тяжести.
The Village попросил экспертов рассказать, что чаще всего приводит к таким ситуациям, и как действовать, если человек получил отравление в общепите.
Текст
Анастасия петренко
кирилл
(имя изменено)
работает в общепите 16 лет
Раньше заведения получали разрешения на работу от санэпидемстанции перед открытием, а сейчас проверка приходит не раньше, чем через три года после открытия. Но рестораны чаще всего не живут такой срок.
Но даже если проверка пришла, есть всякие хитрости. Например, зная заранее о приходе санэпидемстанции, убрать из кухни нечищенную рыбу, овощи, и оставить все в вакуумных пакетах. Когда проверяющие спросят, почему нет разделения на цеха на кухне, ответить, что блюда готовят из полуфабрикатов. Но на самом деле процесс идет, загрязнение происходит.
Верный способ обеспечить отравление: на одной доске нарезать курицу, а затем мясо для стейков. С курицы на мясо попадет сальмонелла. Мясо пару дней полежит в заготовках в размороженном виде, за это время бактерии на нем размножатся, а поскольку стейк подается с кровью, то очень велик риск того, что гостю после еды станет плохо. Именно поэтому разделочные доски должны обрабатывать каждые два часа с растворами, которые утверждает СЭС.
Я бывал на таких кухнях, где никакие правила не соблюдаются вообще. У них, например, упал кусок мяса для шашлыка, уже замаринованный, а его поднимают, насаживают на шампур и жарят. Никакой заразы на нем не будет, потому что шашлык жарят до полной готовности, но это не гигиенично. К сожалению, повара-«свиньи» — весьма распространенное явление.
Но бывают и другие истории. В юности я работал в ресторане, где шеф-повар читал персоналу лекции по санитарным нормам. Он рассказывал нам всё: как правильно мыть посуду, холодильники, что такое дератизация и дезинфекция. Даже при получении санкнижки столько информации не дают. Соответственно, все эти правила мы строго соблюдали. И вот однажды к нам пришла проверка, инспектор даже не помыв руки, накинул халат сверху, пошел на кухню. У нас тогда нашли какую-то палочку на одной из разделочных досок. Это при том, что мы каждые два часа все рабочие поверхности обрабатывали дезинфицирующим средством.
Иван
работал в сфере общественного питания 12 лет
Основной причиной того, что сотрудники не поддерживают чистоту на кухне, на мой взгляд, являются недостаточные знания. А не знают, потому что не сдают санитарный минимум, а покупают санкнижки. Или не слушают, потому что скучно. Или слушают, но не всё понимают.
Еще одной причиной является лень. Повара закрывают глаза на какие-то вещи, забивают, потому что им всё равно. И очень многое, конечно, зависит от руководителей: если они контролируют процесс, то все всё соблюдают.
светлана каурова
официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
В надзорный орган нечасто обращаются с жалобами на отравления. Но если вы почувствовали себя плохо после того, как поели вне дома, то в первую очередь, следует обратиться за медицинской помощью. Обратитесь в Роспотребнадзор с заявлением, на основании которого специалисты организуют проверку заведения общественного питания. В случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности.
Наиболее распространенной причиной массовых отравлений в заведениях общественного питания, как произошли в Иркутске и Братске, становятся нарушения санитарно-гигиенических норм. Чаще всего при проверках выявляют отсутствие сопроводительных документов на продукты питания, нарушение режима хранения продуктов, нарушения технологии приготовления блюд, отсутствие медицинских книжек у персонала и нарушения режима дезинфекции.
Пять рекомендаций, которые нужно соблюдать, чтобы не отравиться в ресторане:
- Выбирайте заведения с небольшим меню. В ресторанах и кафе, где подают блюда всех кухонь мира, риск нарваться на несвежие заготовки гораздо выше.
- Лучше всего заказывать блюда, которые будут подвергнуты тепловой обработке перед подачей. То есть лучше, если курицу для вашего «Цезаря» обжарят перед подачей, а не достанут из холодильника.
- Обращайте внимание на интерьер, чистая ли форма у официантов и барменов. В заведении, где опрятные сотрудники, скорее всего, и на кухне соблюдают чистоту.
- Выбирайте рестораны с открытой кухней. В таких местах к порядку относятся ответственно, ведь все рабочие места на виду.
- Не стесняйтесь возвращать блюдо, если вы сомневаетесь в его качестве. Просите переделать еду или закажите другое.
обложка — pixabay.com
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