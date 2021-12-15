Как отсутствие баннеров и больших вывесок меняет город

Что такое дизайн-код и почему большие вывески — это антиреклама

Многие думают, что дизайн-код касается только вывесок и адресных табличек в городе. На самом деле это система правил, которая охватывает все виды дизайна, архитектуры, озеленения и другое: графику, шрифты, навигацию, малые архитектурные формы, благоустройство, фасады, ландшафтную архитектуру и прочее. Все объекты городской среды, которые можно регламентировать, могут стать частью дизайн-кода.

Дизайн-код помогает на административном уровне не допустить согласования плохих объектов в городе. Говоря о плохом дизайне, я имею в виду его неуместность и неэффективность. Например, летом в сквере им. Александра Канделя недалеко от «Динамо» появились урны и лавочки, которые настолько страшные и неуместные, что ими никто не пользуется. То есть идея облагородить пространство была хорошей, только в неуместном исполнении. Можно было поступить иначе: собрать жителей района, чтобы определить, какого именно благоустройства им не хватает, обсудить вместе концепцию. Скамейки — это не панацея для спасения убитых мест. Реальное решение для таких территорий — комплексный архитектурный проект.

Также дизайн-код помогает всем в городе оказаться услышанными: когда и бизнес может себя показать, и архитектура не скрыта за вывесками. Последнее даже наоборот привлекает к этим местам и бизнесу больше, чем кричащие баннеры. Это неочевидная мысль, возможно, именно поэтому в городе по-прежнему много громоздких вывесок: не все предприниматели понимают, почему это плохо. Например, улицу Вайнера я бы сравнил с шоу Владимира Соловьева, где все пытаются друг друга перекричать — именно это происходит со всеми вывесками и указателями улицы. А в результате никто не остается в выигрыше — и визуальный облик ужасный, и все бизнесы оказываются не замеченными.