Как отсутствие баннеров и больших вывесок меняет город
«Дизайн-код Екатеринбурга» — инициативный проект независимых дизайнеров города, которые разрабатывают единые визуальные стандарты городской среды и внедряют их в жизнь. Куратор сообщества Паша Омелёхин рассказал, как отказ от ярких вывесок помогает бизнесу, почему для городского дизайна главное — уместность, а также что нужно, чтобы в Екатеринбурге больше не было визуального шума.
«Дизайн-код Екатеринбурга» — инициативный проект независимых дизайнеров города, которые разрабатывают единые визуальные стандарты городской среды и внедряют их в жизнь. Куратор сообщества Паша Омелёхин рассказал, как отказ от ярких вывесок помогает бизнесу, почему для городского дизайна главное — уместность, а также что нужно, чтобы в Екатеринбурге больше не было визуального шума.
Как екатеринбургские дизайнеры решили собираться после работы, чтобы улучшать город
Сообщество «Дизайн-код» сформировалось в 2017 году, но предпосылки к его образованию появились еще в 2015 (это произошло благодаря конкурсу на создание логотипа Екатеринбурга. Тогда впервые состоялся диалог между администрацией и профессиональным сообществом. — Прим. ред.). Представители профсообщества решили объединиться и создать команду, которая будет делать хороший городской дизайн. Их поддержала администрация в лице главного художника города Дмитрия Фогеля, который помогал внедрять разработки в жизнь.
В 2018 году к команде присоединился я, и в «Дизайн-коде» стало девять человек: двое из администрации, а семеро из различных дизайнерских бюро. Этим составом мы реализовали проекты табличек объектов культурного наследия, пешеходной навигации, адресных табличек, пешеходных указателей и так далее. Мы брались за точечные задачи, потому что только это было в рамках наших ресурсов: команда была небольшая, а работа над проектами шла на энтузиазме в наше нерабочее время. Но за 2021 год я расширил команду от девяти до 42 человек, и теперь мы можем брать на себя большие задачи. Сейчас наша глобальная цель — создать дизайн-систему города, чтобы в Екатеринбурге изначально появлялся только хороший дизайн по нашему регламенту. Нас по прежнему поддерживает администрация, поэтому мы не просто рисуем утопические картинки городского дизайна в инстаграм, а прорабатываем то, что планируем воплотить в реальности.
Что такое дизайн-код и почему большие вывески — это антиреклама
Многие думают, что дизайн-код касается только вывесок и адресных табличек в городе. На самом деле это система правил, которая охватывает все виды дизайна, архитектуры, озеленения и другое: графику, шрифты, навигацию, малые архитектурные формы, благоустройство, фасады, ландшафтную архитектуру и прочее. Все объекты городской среды, которые можно регламентировать, могут стать частью дизайн-кода.
Дизайн-код помогает на административном уровне не допустить согласования плохих объектов в городе. Говоря о плохом дизайне, я имею в виду его неуместность и неэффективность. Например, летом в сквере им. Александра Канделя недалеко от «Динамо» появились урны и лавочки, которые настолько страшные и неуместные, что ими никто не пользуется. То есть идея облагородить пространство была хорошей, только в неуместном исполнении. Можно было поступить иначе: собрать жителей района, чтобы определить, какого именно благоустройства им не хватает, обсудить вместе концепцию. Скамейки — это не панацея для спасения убитых мест. Реальное решение для таких территорий — комплексный архитектурный проект.
Также дизайн-код помогает всем в городе оказаться услышанными: когда и бизнес может себя показать, и архитектура не скрыта за вывесками. Последнее даже наоборот привлекает к этим местам и бизнесу больше, чем кричащие баннеры. Это неочевидная мысль, возможно, именно поэтому в городе по-прежнему много громоздких вывесок: не все предприниматели понимают, почему это плохо. Например, улицу Вайнера я бы сравнил с шоу Владимира Соловьева, где все пытаются друг друга перекричать — именно это происходит со всеми вывесками и указателями улицы. А в результате никто не остается в выигрыше — и визуальный облик ужасный, и все бизнесы оказываются не замеченными.
Почему в городе все еще висят страшные вывески
С 2016 года в Екатеринбурге существует регламент вывесок, по которому они должны быть уместными для архитектурных объектов, на которых установлены. После утверждения стандартов все новые бизнесы начали делать вывески только по дизайн-коду. Тем не менее у администрации нет возможности повлиять на тех, кто въехал в свои помещения и установил вывески еще до создания регламента. По закону они могут оставаться со своими страшными баннерами. Поменять это могут изменения в областном законе, но и это не поможет без дополнительной помощи от администрации: на обновление вывески бизнес может потратить несколько зарплат своих сотрудников, а обычная маленькая кофейня это с трудом может себе позволить. Есть редкие компании, которые сами поняли важность дизайн-кода и добровольно сменили вывески после его утверждения. Но обычно это крупные компании или большие сети. Например, Simple Coffee в один момент сменил у заведений большие вывески с подложками на объемные буквы.
Примеры использования дизайн-кода в Екатеринбурге
ул. Малышева, 56
10 лет назад вывески с подложками скрывали исторический фасад здания на Малышева, 56. Сегодня некоторые вывески все же больше других, но в целом на здании нет нагрузки визуальным шумом, поэтому оно выглядит совершенно иначе. При этом здание — хороший пример того, когда все бизнесы стали, наоборот, заметнее после смены вывесок.
Напротив него сейчас находится ресторан «Бюро находок», а раньше здесь был «Райффайзен банк», ярко-желтая вывеска которого странно сочеталась с розовым фасадом дома. К сожалению, в Екатеринбурге до сих пор не регламентированы цвета фасадов дизайн-кодом. Хотя такое введено, к примеру, в Хельсинках, где фасады домов могут быть только темно-зелеными и кирпичными. Это делает город одинаковым по стилистике и не дает появиться постройкам в кислотных цветах по желанию какого-то бизнесмена.
«Сити-центр» (проспект Ленина, 50)
Раньше «Сити-центр» был завешен гигантскими баннерами со всех сторон. В моих воспоминаниях из детства здание всегда казалось типичным рынком. Только сейчас, когда фасады избавили от визуального мусора, становится видно, что перед тобой на самом деле памятник конструктивизма.
Улица Горького
Если вспомнить улицу Горького 5–10 лет назад, то здесь находилась разбитая проезжая дорога. Это хороший пример, как пространство изменил хороший дизайн: сейчас здесь все сделано по стандартам транспортной и пешеходной сети, использованы малые архитектурные формы в единой стилистике, с фасадов зданий убраны лишние элементы и установлены единые таблички на них. Так с помощью простых инструментов улица у набережной из сельской превратилась в европейскую.
Остановки
При отсутствии стандартов остановочные комплексы кажутся самостроями с цветочными магазинами или фастфудом, которые вызывают мало доверия и портят имидж самого города. Сейчас все остановки стандартизированы по дизайн-коду. Для остановок с коммерческими павильонами это стало плюсом, потому что они начали выглядеть эстетичнее и, я думаю, что расширили свою аудиторию.
Микрорайон Солнечный
Находясь в микрорайоне кажется, что все здесь сделано не случайно. Все дорожные развязки построены логично, а здания дополняют друг друга, хотя здесь и работали разные застройщики. Это создано благодаря соблюдению дизайн-кода в единых табличках и указателях, единой концепции озеленения и всех малых архитектурных форм. Ситуации, как в Солнечном, можно добиться во всем городе. Для этого нужно создать условия, где стандарты дизайн-кода не рекомендуются, а требуются к соблюдению.
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