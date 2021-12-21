Работать Снегурочкой, устроить ночной забег по лесу и записать подкаст

Екатерина

Я работаю артистом в праздничном агентстве, поэтому занята все выходные и праздники. Обычно 30 и 31 декабря мы работаем с утра до вечера: проводим массовые елки во дворах, уютные праздники на квартирах, утренники в детских садах и школах. А в этом году я собираюсь работать Снегурочкой и в саму новогоднюю ночь. До этого проводила праздник с семьей и друзьями, но сейчас родственники переехали в другой город, а друзья тоже работают ведущими праздников, поэтому мы соберемся с ними уже под утро первого января 2022 года.

Иван

2021 год я встречал на даче с друзьями и близкими родственниками. Сценарий классический: поржали, пожрали, младших уложили, фейерверк бахнули, на соседский посмотрели, поиграли во что-то, костер сожгли. Не помню, были ли куранты, но когда все укладывались спать, я оделся и ушел гулять в лес. Это была недолгая прогулка, но настоящая и нужная: ночь, темень, ощущение, что ты в космосе и только отдаленные блики фейерверков напоминают, что ты еще на земле. Удачный момент прибраться в голове, раскидать планы, мысли, фантазии по разным полкам.

Пока я не знаю, как именно буду праздновать Новый год, но есть вещи, которые хочу осуществить: порезать оливьешку под «Иронию судьбы» — это скрепа, побыть с семьей — это традиция, побыть с собой — это новое. И вот для «побыть с собой» мой план — пойти ночью бегать по лесу с налобником, как эльф, чтобы мокрым, уставшим, но довольным прибежать в баню, отогреться, помыться и свежим, перезагрузившимся посидеть за столом и проводить 2021 год. Это было бы супер.

Стюша

Осенью я уехала учиться на семестр в Хорватию, поэтому впервые проведу Новый год не в России. Мне всегда было важно, чтобы этот праздник я провела с теми, с кем уютно и комфортно — будь то семья, друзья или то и другое вместе, но на этот раз я проведу Новый год вдалеке от всех этих людей.

Пока у меня нет четких планов на новогоднюю ночь, но разные компании знакомых из Европы зовут в свои страны встретить 2022 год. Осталось только определиться, где я буду чувствовать себя комфортнее и веселее, ну и купить билеты! А еще мне важно оставить время, чтобы подвести итоги уходящего года и простроить планы на будущий — без этого я чувствую год незавершенно.

Юлия

Я по-разному праздную Новый год: несколько лет подряд с музыкальной группой, в которой играю, последние два года — с родителями, потому что у папы были серьезные проблемы со здоровьем и я чувствовала потребность быть рядом. А год назад после боя курантов я села писать рассказ, так всю ночь его и писала — очень, кстати, понравилось.

В этом году я не жду праздника, но помню, что в детстве очень его любила, даже больше дня рождения. Наверное, для меня Новый год стал поводом остановиться, задуматься о своих желаниях — чего я хочу, на что мне было бы приятно потратить деньги, а нравится ли мне то, чем я занимаюсь или надо что-то изменить? Так что я обязательно сажусь с бумажкой и записываю, чего мне хочется — не обязательно на наступающий год, а вообще.

2022 год я собираюсь встретить с подругой, с которой мы придумали проект подкаста о современной литературе — обсудим его, поедим салат, запустим фейерверк во дворе. И мне нравится эта идея. Мне вообще кажется, что люди, с которыми встречаешь Новый год и отчасти занятия, за которыми его проводишь, задают тон всему следующему году — сейчас хочу, чтобы в следующем году мы записали много-много выпусков подкаста и он понравился слушателям.

Елена

Я праздновала Новый год по-разному. Чаще всего мы проводили праздник дома с парой семей близких друзей или в коттедже у детей. А однажды с семьей и группой лучших друзей отмечали его во Франции. Это было здорово, но повторить в условиях пандемии не получится, да и сама компания друзей распалась. В этом году я тоже проведу новогоднюю ночь с семьей. Еще у нас с подругами есть традиция собираться вместе в канун Нового года — в этом году пойдем на «Щелкунчика» в Оперный театр и потом на предпраздничный обед в Si.

Михаил

Раньше я праздновал Новый год с друзьями и семьей. В 00:00 мы сидели и поздравляли друг друга с родственниками, а затем я уходил к друзьям и уже с ними отрывался до утра. Я точно не решил, как буду отмечать Новый год в этом году, но буквально сегодня мне позвонил друг и позвал приехать к нему в другой город, чтобы отпраздновать вместе — возможно, соглашусь.

Андрей

Последние три года я провожу новогоднюю ночь с семьей своей супруги и нашим сыном. Мне кажется, что Новый год — семейный праздник, а уже второстепенно — движуха, друзья, тусовки. Поэтому в этом году я собираюсь встретить 2022 год только с семьей. Чувствую себя отлично из-за этого — будто после долгой и тернистой дороги я, наконец, пришел туда, где меня ждут.

Василина

В моей семье есть традиция: каждый Новый год мы собираемся у моей бабушки в Нижнем Тагиле и встречаем праздник в кругу самых близких. Четыре месяца назад я познакомилась с молодым человеком и уже в первый месяц знакомства он предложил мне поехать на январские праздники к его семье в Красноярск. Поэтому новогоднюю ночь я проведу на знакомстве с его родителями. Так сложилось, что для меня Новый год — это именно семейный праздник, но не скрою, что хочется как-нибудь отметить Новый год на большой вечеринке в кругу друзей.

Ксения

В последние годы я отмечала Новый год с семьей на даче около горнолыжной трассы Ежовой. Особый кайф выходить кататься 1 января, когда склоны совсем пустые. А в этом году я собираюсь полететь в Крым и ровно в полночь выпить бутылку шампанского на море.

Антонина

В прошлом году я отметила Новый год с родителями в ЯНАО, а в позапрошлом провела праздник одна дома: смотрела новогодние фильмы, ну и весь тазик оливье был только моим. 2022 год буду встречать на вечеринке, который организую с новой подругой. Мы познакомились на курсе по SMM два месяца назад, обе не знали, как будем отмечать, и решили самостоятельно организовать тусовку, куда каждая пригласит своих друзей — так у всех в новогоднюю ночь появятся новые знакомства. И вот, наряд уже выбран, главное вопросы решены, новогоднее настроение, наконец-то, появилось. Чувствуется легкость, нет напряжения, а это сигнал к приятной встрече с Новым годом.

Паша

Я не разделяю веру большинства в то, что Новый год что-то меняет и является точкой отсчета. Раньше в новогоднюю ночь я путешествовал, устраивал вечеринку с друзьями или же отмечал праздник с шумной компанией в баре. А теперь воспринимаю это время как небольшой отпуск и повод отдохнуть в спокойной обстановке от суматошного декабря. Именно поэтому прошлый Новый год я встречал один с едой и шампанью — очень приятный вариант, если не хочется шумных празднеств. 2022 год я также планирую отпраздновать один. Мне понравилось ходить в гости и ездить к семье уже после самого праздника и без суматохи.

Юля

Мы с молодым человеком и друзьями уезжаем отмечать Новый год на горнолыжный курорт в Пермский край. В планах: пораньше заехать в гости к бабушке и дедушке, затем уехать кататься на сноуборде до закрытия подъемников 31 декабря, а продолжить с их открытия 1 января. Мы решили провести праздник именно так, потому что зимний лес — то, что нужно для новогодней атмосферы. Ну и потому, что это отличный повод сбежать из городского кипиша и пробок пораньше, кататься и наслаждаться красотой.

Лена

Обычно на Новый год я уезжала в Заречный, где проводила праздник с семьей и друзьями. Но чем старше становилась, тем меньше оставалось друзей в родном городе и больше появлялось в Екатеринбурге, поэтому совмещать все встречи в новогоднюю ночь становилось сложнее. А 2021 год настолько меня задолбал, что не осталось сил ни на друзей, ни на дорогу в другой город. Поэтому мы с молодым человеком включим хороший фильм и сядем в пижамах есть селедку под шубой. Чувствую, что встретим этот Новый год по-особенному, ведь ранее всегда отмечали его с родственниками, хотя нам уже по 26 лет. В общем, своя жизнь — свои правила, своя селедка под шубой и свой дресс-код с пижамой в клетку.