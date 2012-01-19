Фоторепортаж: Крещенское купание в Петербурге В ночь с 18 на 19 января тысячи жителей города окунались в прорубь в честь Крещения. The Village узнал, как проходил праздник в центре города — на пляже Петропавловской крепости.
Нырять на пляже Петропавловской крепости в ночь на Крещение собрались около сотни человек. По словам тех, кто окунается в прорубь ежегодно, в этом году участников церемонии было в разы больше из-за относительно теплой погоды — пришли и те, кто ныряет по религиозным соображениям, и решившие испытать себя, и те, для кого ныряние просто хобби. Незадолго до начала празднования на фрагменте стены появилось изображение моржа. Представителей церкви на мероприятии не было.
Всего к Крещению МЧС подготовило 17 мест для купаний в девяти районах Петербурга. На каждом работали сотрудники службы спасения и аквалангисты. Кроме того, накануне праздника на главной водопроводной станции петербургского «Водоканала» прочитали молитвы, поэтому сегодня у всех жителей Центрального района из кранов течет святая вода.
Полное погружение: Крещенское купание в Москве
Фоторепортаж: Аквапарк Piterland изнутри
В Москве в прорубь окунулось рекордное количество человек, около 90 000, что почти в полтора раза больше, чем год назад. Об этом сообщает радио «Россия». Корреспондент Look At Me Tv побывал на месте событий и сам нырнул в купель.
Комментарии
Музыка в ролике подобрана интересная:) Картинка с купающимися в ледяной воде людьми как-то совсем не вяжется с треком:)
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