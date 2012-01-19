Нырять на пляже Петропавловской крепости в ночь на Крещение собрались около сотни человек. По словам тех, кто окунается в прорубь ежегодно, в этом году участников церемонии было в разы больше из-за относительно теплой погоды — пришли и те, кто ныряет по религиозным соображениям, и решившие испытать себя, и те, для кого ныряние просто хобби. Незадолго до начала празднования на фрагменте стены появилось изображение моржа. Представителей церкви на мероприятии не было. Всего к Крещению МЧС подготовило 17 мест для купаний в девяти районах Петербурга. На каждом работали сотрудники службы спасения и аквалангисты. Кроме того, накануне праздника на главной водопроводной станции петербургского «Водоканала» прочитали молитвы, поэтому сегодня у всех жителей Центрального района из кранов течет святая вода.