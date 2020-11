Нырять на пляже Петропавловской крепости в ночь на Крещение собрались около сотни человек. По словам тех, кто окунается в прорубь ежегодно, в этом году участников церемонии было в разы больше из-за относительно теплой погоды — пришли и те, кто ныряет по религиозным соображениям, и решившие испытать себя, и те, для кого ныряние просто хобби. Незадолго до начала празднования на фрагменте стены появилось изображение моржа. Представителей церкви на мероприятии не было. Всего к Крещению МЧС подготовило 17 мест для купаний в девяти районах Петербурга. На каждом работали сотрудники службы спасения и аквалангисты. Кроме того, накануне праздника на главной водопроводной станции петербургского «Водоканала» прочитали молитвы, поэтому сегодня у всех жителей Центрального района из кранов течет святая вода. Полное погружение: Крещенское купание в Москве Фоторепортаж: Аквапарк Piterland изнутри





Павел, купальщик: «С десяти вечера я искупался уже 4 раза. Планирую купаться еще, и завтра весь день. Помогаю в организационных моментах. Из-за того что тонкий лед, опасно залезать в воду. Кстати, из-за этого многие купели даже не стали строить. Я пришел потому, что сегодня праздник, делаю это каждый год. Окунаюсь, заодно знакомлюсь с людьми».

В Москве в прорубь окунулось рекордное количество человек, около 90 000, что почти в полтора раза больше, чем год назад. Об этом сообщает радио «Россия». Корреспондент Look At Me Tv побывал на месте событий и сам нырнул в купель.