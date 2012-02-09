На «Красном Октябре» открылся коворкинг To-do-club Digital October открыл небольшой коворкинг-клуб, рассчитанный на короткие деловые встречи и переговоры.
Коворкинг-пространство To-do-club заработало на «Красном Октябре» в середине января. Взяв на вооружение принцип совместной работы без постоянного офиса, создатели клуба из Digital October оборудовали две небольшие комнаты: закрытую переговорную и оупенспейс-аудиторию.
To-do-club рассчитан на встречи инвесторов, контрагентов и других партнеров, у которых нет своего офиса в Москве, но которым не хочется обсуждать свои дела в кафе. Полноценных рабочих мест, за которыми можно провести целый день, здесь нет. Пока клуб рассчитан всего на 30 человек, но в марте должна открыться еще одна аудитория.
Во всех комнатах работает Wi-Fi, а в лаундж-зоне установлена необходимая офисная техника: принтер, сканер, копировальный аппарат, факс. Свои вещи участники могут оставлять в специальных ящичках с кодовым замком. Так как места мало, о своем приезде в клуб надо сообщать заранее, сверять по таблице занятость помещений и бронировать аудиторию за две недели. Впрочем, пока проблем со свободными местами не возникает, тем более что члены клуба также могут работать в «Прогресс-баре», где для них предусмотрена система скидок на всё меню за исключением бизнес-ланчей.
Офис недели: Клубный офис Cabinet Lounge
Пусть говорят: Развитие территории «Красного Октября»
В клубе действует два вида членства: цена индивидуальной карты начинается от 6 тысяч рублей в месяц, а корпоративная стоит от 20 тысяч на компанию. Обладателям карт предоставляют также скидки на различные мероприятия, проходящие в Digital October: семинары, лекции, кинопросмотры и конференции.
Дмитрий Репин, основатель To-do-club: «В Digital October люди часто говорили: „Мы хотим у вас тут затусить, поработать“. Пространство многим нравится, но, к сожалению, в офисе для всех у нас нет места. Поэтому мы придумали особый формат — не полноценный коворкинг, а предусмотренный скорее для общения и переговоров фронт-офис. Люди могут спокойно встречаться здесь, а вот сидеть весь день за компьютером и заниматься своими делами, к сожалению, не получится, пространство для этого не предусмотрено. Основная аудитория нашего клуба — предприниматели, люди, ведущие свои проекты, которые приезжают в Москву на несколько дней и нуждаются в комфортном рабочем пространстве для встреч».
Комментарии
Почитайте википедию, может понятнее станет.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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