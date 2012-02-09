To-do-club рассчитан на встречи инвесторов, контрагентов и других партнеров, у которых нет своего офиса в Москве, но которым не хочется обсуждать свои дела в кафе. Полноценных рабочих мест, за которыми можно провести целый день, здесь нет. Пока клуб рассчитан всего на 30 человек, но в марте должна открыться еще одна аудитория. Во всех комнатах работает Wi-Fi, а в лаундж-зоне установлена необходимая офисная техника: принтер, сканер, копировальный аппарат, факс. Свои вещи участники могут оставлять в специальных ящичках с кодовым замком. Так как места мало, о своем приезде в клуб надо сообщать заранее, сверять по таблице занятость помещений и бронировать аудиторию за две недели. Впрочем, пока проблем со свободными местами не возникает, тем более что члены клуба также могут работать в «Прогресс-баре», где для них предусмотрена система скидок на всё меню за исключением бизнес-ланчей.