Круглый стол: Прошлое и будущее Зарядья Боярские палаты и воровская малина, путинский Гайд-парк и тихий город-сад — The Village побывал на круглом столе, посвященном застройке территории на месте гостиницы «Россия».
Огромная территория, где до 2004 года находилась гостиница «Россия», скоро кардинально изменится — там решено разбить парк. Идею эту озвучил премьер Владимир Путин, хотя она витает в воздухе достаточно давно. Накануне в институте «Стрелка» прошел круглый стол, участники которого говорили о прошлом и будущем района Зарядье, а также критиковали конкурс идей на развитие этой территории, который спешно проводит Москомархитектура.
ИСТОРИЯ ЗАРЯДЬЯ:
ОТ БОЯР ДО ВОРОВСКОЙ МАЛИНЫ
Павел Куприянов, историк-антрополог:
«Когда-то это был образцовый трущобный район. Он был противопоставлен нагорной части Китай-города: Ильинка и Варварка были очень богатыми улицами, с банками и фешенебельными зданиями, тогда как Зарядье характеризовалось довольно тесной застройкой и высокой плотностью населения. Тут были очень узкие улицы. Начиная с XIX века этот мотив в путеводителях и воспоминаниях прослеживается: узкие улицы, высокие дома, грязно, темно и страшно. Доходные дома с галереями — когда с внешней стороны были устроены балконы вдоль всего периметра дома — это была характерная черта Зарядья.
Еще Зарядье связывается с преступностью. В известной книжке братьев Вайнеров „Эра милосердия“, по которой снят фильм „Место встречи изменить нельзя“, преступники рвутся не в Сокольники, как в фильме, а в Зарядье: там есть где спрятаться. По воспоминаниям местных, Зарядье имело разветвленную сеть подземелий и перекрытий, где находились воровские малины. Именно туда бежал Фокс. Еще, по воспоминаниям старых жителей, в Зарядье были китайские прачечные, тут китайцы с косичками стирали белье. Примечательной была Псковская горка, по которой люди катались, съезжая от Варварки прямо до Москвы-реки. Это было место, где собиралась вся детвора».
КОНКУРС МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ:ПРОЗРАЧНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТ «КАК ВСЕГДА»
Наталья Самовер, координатор движения «Архнадзор»:
«Проектирование фактически нового района в таком месте — это ответственность целого поколения. Но сейчас процесс пытается пойти „как всегда“, мы же всячески пытаемся его направить „как лучше“. Сам конкурс Москомархитектуры может оказаться не до конца прозрачным, что в итоге даст не совсем качественный результат. Сейчас конкурсная документация включает в себя слишком мало информации».
Петр Мирошник, культуролог:
«Вопросов к условиям конкурса очень много. Предложенные на нем картинки говорят проектировщикам, что стилобат, то есть цокольный этаж здания „России“, сохранен и проектировать надо на нем. Так ли это на самом деле? Ведь раньше сообщалось, что он разобран на 60 %. В центральной части стилобата находится подземный бункер, который был сооружен еще давно, и разобрать его крайне сложно. Говорят, что там ФСОшники орудуют или военные. Пока не будет обнародована информация, что там происходит, проектировать бессмысленно. Плюс ко всему, чтобы сделать качественный проект, надо выйти за границы территории, предложенной для проектирования. Потому что в сегодняшнем виде парк получается отрезанным для пешеходов от всех китайгородских улиц. А необходимо сделать пространство доступным. Стоит подумать о новых широких лестницах со стороны Варварки, спускающихся в парк. Подземный переход на набережную на пересечении ее с Китайгородским проездом сделает доступной пристань. Прозрачные чугунные ограждения набережной, какими они были до 1940-х годов, свяжут район с рекой, которая сегодня вычеркнута из городской ткани, хотя исторически Зарядье было речными воротами Москвы».
ЧТО БУДЕТ:
ТИХИЙ ПАРК, РУССКИЕ ПОМПЕИ, КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
Александр Можаев, краевед:
«Позиция властей насчет будущего этого места по-прежнему не совсем понятна. Вроде бы решили, что на месте снесенной гостиницы „Россия“ будет парк, объявили даже конкурс идей. А теперь снова заговорили о концертном зале — почему не о свечном заводике?»
Михаил Блинкин, руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства:
«Совершенно очевидно, что если сделать на этой территории зал на тысячу мест, то дорожная ситуация, и так непростая, превратится в катастрофическую. Ну и можно мне не как дорожному специалисту, а как жителю Москвы сказать? Невозможно сделать парк, который подразумевает отдых, спокойствие, и совместить его с концертным залом. Вот если бы это был камерный зал, где можно послушать скрипку, серьезную музыку. Но таких залов в Москве не строят».
Галина Шуцкая, заведующая музеем «Палаты бояр Романовых»:
«В Зарядье планируют переместить концерты, которые раньше проводились на открытом воздухе. Для моего музея, для церквей, которых пять на прилегающей территории, это будет катастрофа. К нам музыка доносится даже с Красной площади. Мы с протоиереем Вячеславом Шестаковым, настоятелем Патриаршего подворья, отгоняли машины от входа в храм, когда они приезжали еще в гостиницу».
Мария Молошникова, археолог:
«Я считаю, что, думая о будущем этого места, нельзя забывать его прошлое. Например, мы могли бы сделать там небольшую экспозицию археологических находок. Вот Китайгородская стена постройки XVI века — она же в удивительной сохранности. Участок сохранившейся стены можно расчистить и как-то подготовить для показа».
Наталья Самовер, координатор движения «Архнадзор»:
«Главное — рассматривать Зарядье не как кусок, находящийся в безвоздушном пространстве, а как территорию, непосредственно связанную с Красной площадью, с Александровским садом и в то же время с Китай-городом, Старой и Новой площадью, вплоть до Политехнического музея. Так есть шанс создать непрерывную городскую ткань, наполненную культурными объектами. Может ли быть такой проект коммерчески успешным? Опыт показывает, что кластерное развитие объектов культуры является экономически перспективным и двигает прогресс города. При этом чиновники из центра будут выезжать в новую Москву, и старая Москва вынуждена будет становиться туристическим центром. Тогда и создание новых достопримечательных мест приобретает новый экономический смысл».
Комментарии
Если русских ребят будет больше на травке, то никакой кавказский народ не придет на травку посидеть.
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