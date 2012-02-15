Павел Куприянов, историк-антрополог:

«Когда-то это был образцовый трущобный район. Он был противопоставлен нагорной части Китай-города: Ильинка и Варварка были очень богатыми улицами, с банками и фешенебельными зданиями, тогда как Зарядье характеризовалось довольно тесной застройкой и высокой плотностью населения. Тут были очень узкие улицы. Начиная с XIX века этот мотив в путеводителях и воспоминаниях прослеживается: узкие улицы, высокие дома, грязно, темно и страшно. Доходные дома с галереями — когда с внешней стороны были устроены балконы вдоль всего периметра дома — это была характерная черта Зарядья.

Еще Зарядье связывается с преступностью. В известной книжке братьев Вайнеров „Эра милосердия“, по которой снят фильм „Место встречи изменить нельзя“, преступники рвутся не в Сокольники, как в фильме, а в Зарядье: там есть где спрятаться. По воспоминаниям местных, Зарядье имело разветвленную сеть подземелий и перекрытий, где находились воровские малины. Именно туда бежал Фокс. Еще, по воспоминаниям старых жителей, в Зарядье были китайские прачечные, тут китайцы с косичками стирали белье. Примечательной была Псковская горка, по которой люди катались, съезжая от Варварки прямо до Москвы-реки. Это было место, где собиралась вся детвора».