В плане: Реконструкция московских вокзалов На крыше Павелецкого вокзала разобьют сад, на Киевском появится игровая зона для детей, а на Ленинградском восстановят царские покои — уже в этом году «РЖД» обещает реконструировать 4 вокзала.
Всего за год столичные вокзалы должны превратиться в образцово-показательные мини-города, по крайней мере это обещает их руководство. Летом завершится реконструкция Павелецкого и Ленинградского, к концу года — Ярославского и Киевского, затем очередь дойдет и до Казанского. Везде появятся эскалаторы и лифты для инвалидов, откроются кафе, рестораны и магазины, автоматические камеры хранения. Еще «РЖД» обещает запустить новые услуги, в том числе «посылку через проводника». Эксперты, впрочем, скептически смотрят на эти планы: вокзалы обещали отремонтировать еще в прошлом году, но в «РЖД» уверяют, что всё выполнят в срок. The Village оценил масштабы работ.
Привокзальные площади
Реконструкция началась с привокзальных площадей, которые минувшим летом мэрия передала в аренду «РЖД». Сначала около Ленинградского вокзала убрали все торговые палатки, замостили территорию плиткой, разбили клумбы, поставили кадки с деревьями и фонтан, который должен служить ориентиром для пассажиров. А буквально на днях Москомархитектура объявила открытый конкурс на подготовку проекта перепланировки Комсомольской площади — там должны построить пересадочный узел, который соединит разные виды транспорта, и парковку.
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В течение года на привокзальных площадях появятся камеры наблюдения и автоматические шлагбаумы для въезда автомобилей. Вокруг вокзалов заново организуют схему дорожного движения: для провожающих и встречающих создадут краткосрочные парковки Kiss & Ride, где автомобиль может бесплатно находиться полчаса. В перспективе на каждом вокзале появятся вертолетные площадки.
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Павелецкий вокзал
Напротив Павелецкого хотят поставить подвижный памятник паровозу: если в него кинуть монетку, состав начинает покачиваться. Реконструкция самого вокзала предполагает сохранение модерновых интерьеров и стилизация под ту эпоху. Цветовое решение сохранят в светло-серых тонах, яркой сделают только обивку кресел. При этом все приборы, датчики, информационные табло и видеокамеры соединят в единый подвесной элемент — itube, прозванный «интеллектуальным коробом». Полностью переоборудуют входы и выходы, у которых сегодня постоянная давка. На первом этаже будут кассы, аптека, рестораны, на втором — зал ожидания и магазины, еще выше — офисы. Правое крыло вокзала займет гостиница. Этажи между собой свяжут эскалаторы и лифты, а летом будет открыт выход на крышу, где появится веранда с садом.
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Ленинградский вокзал
В историческом зале Ленинградского вокзала восстановят знаменитые царские покои, которые в 1934 году были переоборудованы в комнату матери и ребенка. В фойе на первом этаже будет ресторанный дворик, парикмахерская, химчистка и газетные киоски. На втором этаже — кассы, в том числе по продаже авиабилетов, и залы ожидания. А на цокольном откроется супермаркет, где можно будет купить всё необходимое для поездки. Также в планах администрации создать в одном из залов вокзала зимний сад: кто-то из руководства увидел тропический сад на вокзале в Мадриде и загорелся идеей.
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Киевский вокзал
Работы на Киевском вокзале должны завершиться в конце года. План реконструкции разрабатывало архитектурное бюро «А. Левинсон и партнеры», которое спроектировало, например, атриум «Афимолла». Кассы переедут на цокольный этаж, куда будут вести два эскалатора и два лифта. При этом кассы пригородных электричек разместят в отдельной зоне. Здесь же откроют фуд-корт и магазины. На первом этаже устроят зал ожидания и игровую комнату для детей. Вестибюли вокзала принципиально не изменятся, их только заново покрасят, а лепнину и барельефы отреставрируют. Самым заметным событием в реконструкции вокзала станет открытие ресторана на остекленных балконах первого и второго этажей.
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Ярославский вокзал
Одна из главных проблем Ярославского вокзала в том, что билетные кассы находятся в соседнем здании, однако переносить их не собираются. Вместо этого над кассами сделают навес, чтобы спрятать пассажиров от дождя и снега. На первом этаже вокзала откроют ресторан, магазины и аптеку, а на втором появится фуд-корт.
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Казанский вокзал
Казанский вокзал считается одним из самых крупных в Европе. При этом он уже много лет перегружен, ведь отсюда поезда и электрички едут сразу по трем направлениям — восточному, юго-восточному и южному. При этом огромные залы ожидания, как правило, пустуют. «РЖД» решило найти применение просторным площадям: Казанский станет первым вокзалом, в здании которого появится полноценный торговый центр, ресторанный дворик с национальными кухнями и, возможно, кинотеатр.
На московских вокзалах появятся фуд-корты
Комментарии
поддерживаю!!! я за чистые и многочисленные таулеты, комнаты матери и ребенка, комфортные места для ожидания с местом для багажа рядом, бесплатный интернет, хорошую, свежую и главное!!! бюджетную еду (а не когда огромные наценки даже на простую воду) и проч. прочее
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