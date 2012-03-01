Напротив Павелецкого хотят поставить подвижный памятник паровозу: если в него кинуть монетку, состав начинает покачиваться. Реконструкция самого вокзала предполагает сохранение модерновых интерьеров и стилизация под ту эпоху. Цветовое решение сохранят в светло-серых тонах, яркой сделают только обивку кресел. При этом все приборы, датчики, информационные табло и видеокамеры соединят в единый подвесной элемент — itube, прозванный «интеллектуальным коробом». Полностью переоборудуют входы и выходы, у которых сегодня постоянная давка. На первом этаже будут кассы, аптека, рестораны, на втором — зал ожидания и магазины, еще выше — офисы. Правое крыло вокзала займет гостиница. Этажи между собой свяжут эскалаторы и лифты, а летом будет открыт выход на крышу, где появится веранда с садом.