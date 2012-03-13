В Петербурге открывается кафе, где посетители платят за время К концу недели на Невском проспекте откроется кафе «Циферблат», где можно работать, как в коворкинге, приносить свою еду, встречаться с друзьями, но платить только за проведенное время.
Во дворе костела святой Екатерины на Невском проспекте открывается новое кафе «Циферблат» с функциями коворкинга и нестандартной финансовой моделью — посетители должны будут заплатить только за время, проведенное в заведении. В кафе действует бесплатный Wi-Fi, все столы оборудованы розетками, так что условия для работы фрилансеров и деловых встреч созданы. Чтобы посетители следили за временем, на входе каждому гостю будут выдавать будильник. Два рубля за минуту стоят первые полчаса в «Циферблате», далее — по рублю за минуту. Пространство открывается в конце текущей недели.
Владелец и идейный вдохновитель кафе — Иван Митин. Его первым проектом было московское пространство «Дом на дереве», где каждый мог заниматься своим делом или проводить общественные встречи, а на выходе заплатить столько, сколько сочтёт нужным. Затем появился первый московский «Циферблат», в котором уже ввели точный тариф посещения: рубль за минуту. Эксперимент оказался удачным, и сеть стала развиваться.
Время — деньги: Посетители клубов «Циферблат», Local Time и «Бабочки»
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По формату петербургский «Циферблат» будет мало чем отличаться от московского. Пространство площадью 130 кв. м поделили на зоны с мягкими диванами и столами, где можно будет работать, читать, играть в настольные игры или бесплатно пробовать разные сорта чая и кофе. С собой можно приносить любую еду и напитки, кроме алкогольных. В программе мероприятий: бесплатные кинопоказы, лекции и мастер-классы
Справка: Cеть «Циферблаты» сегодня работает в Москве: на Покровке, Солянке и на Рождественском бульваре, а также в Астрахани, Нижнем Новгороде и Казани. В планах открытие «Циферблата» в Киеве.
Иван Митин, создатель проекта «Циферблат»: «Изначально проект был экспериментом, мы делали кафе, которые претворяют в реальность давно известный принцип «время — деньги». Часто петербуржцы, побывав у нас, выражали желание иметь у себя в городе такое же заведение, а многие вообще говорили, что «Циферблат» — это питерская тема. Еще в январе мы нашли помещение, сейчас уже доделываем ремонт. Пострались сделать пространство максимально уютным и спокойным, без ресторанного пафоса».
Комментарии
почему? открытые, свободные от комплексов и предрассудков люди есть не только в Москве. да, мы холоднее, но и нам нужны проекты и пространства вроде этого.
ждем с нетерпением!!!
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