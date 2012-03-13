Во дворе костела святой Екатерины на Невском проспекте открывается новое кафе «Циферблат» с функциями коворкинга и нестандартной финансовой моделью — посетители должны будут заплатить только за время, проведенное в заведении. В кафе действует бесплатный Wi-Fi, все столы оборудованы розетками, так что условия для работы фрилансеров и деловых встреч созданы. Чтобы посетители следили за временем, на входе каждому гостю будут выдавать будильник. Два рубля за минуту стоят первые полчаса в «Циферблате», далее — по рублю за минуту. Пространство открывается в конце текущей недели. Владелец и идейный вдохновитель кафе — Иван Митин. Его первым проектом было московское пространство «Дом на дереве», где каждый мог заниматься своим делом или проводить общественные встречи, а на выходе заплатить столько, сколько сочтёт нужным. Затем появился первый московский «Циферблат», в котором уже ввели точный тариф посещения: рубль за минуту. Эксперимент оказался удачным, и сеть стала развиваться.