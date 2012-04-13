Ранее известный архитектурный критик Григорий Ревзин предсказал в своей колонке в журнале «Огонек» именно такой исход событий. «Это первый такой конкурс в мире. Нигде так не делали. Ну не бывает, чтобы конкурс на важнейшее городское пространство, конкурс по прямому президентскому заданию проводился без программы, за такие сроки и без победителей. Так никто не делает никогда. Это всё равно как написать в условиях: „Уважающие себя архитекторы с признанными творческими достижениями к участию не приглашаются“», — писал Ревзин. Сейчас эксперты настоятельно рекомендуют правительству Москвы провести большой международный конкурс на составление проекта парка в Зарядье. Напомним, конкурс идей по созданию парка Москомархитектура объявила в минувшем феврале, после того как премьер-министр Владимир Путин и мэр Собянин договорились о том, что на месте гостиницы «Россия» должен появиться парк. Около месяца в ведомство поступали работы, по результатам выбрали 118 проектов — их представили на выставке в Доме на Брестской, а также на официальном сайте ведомства. Любой желающий мог проголосовать за понравившийся проект, но шорт-лист победителей выбирает все-таки экспертное жюри. До сих пор было не совсем понятно, что чиновники будут делать со всеми идеями, присланными на конкурс. Сегодня главный архитектор Москвы Александр Кузьмин пояснил, что эти идеи лягут в основу технического задания. Затем объявят еще один конкурс: либо большой международный, либо на базе сайта «Госзакупки».