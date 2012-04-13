Все 118 проектов парка в Зарядье отклонили Проведенный Москомархитектурой конкурс на проект парка на месте гостиницы «Россия» фактически закончился ничем, хотя чиновники уверяют, что некоторые идеи лягут в основу нового конкурса.
Творческий конкурс на концепцию парка в Зарядье, в котором участвовали 118 проектов, практически завершен — 20 апреля экспертная комиссия объявит десятку победителей, которые, впрочем, не получат ни денежного приза, ни права участия в разработке проекта. Главным итогом конкурса, по словам председателя жюри, президента Московского союза архитекторов Виктора Логвинова, стало понимание того, чего на месте снесенной гостиницы «Россия» быть не должно.
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАРЯДЬЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ:
- Высотных зданий;
- Коммерческих объектов, не связанных с культурной программой;
- Больших открытых площадей для проведения митингов и тому подобных мероприятий;
- Мемориального парка со скульптурами правителей.
Ранее известный архитектурный критик Григорий Ревзин предсказал в своей колонке в журнале «Огонек» именно такой исход событий. «Это первый такой конкурс в мире. Нигде так не делали. Ну не бывает, чтобы конкурс на важнейшее городское пространство, конкурс по прямому президентскому заданию проводился без программы, за такие сроки и без победителей. Так никто не делает никогда. Это всё равно как написать в условиях: „Уважающие себя архитекторы с признанными творческими достижениями к участию не приглашаются“», — писал Ревзин. Сейчас эксперты настоятельно рекомендуют правительству Москвы провести большой международный конкурс на составление проекта парка в Зарядье.
Напомним, конкурс идей по созданию парка Москомархитектура объявила в минувшем феврале, после того как премьер-министр Владимир Путин и мэр Собянин договорились о том, что на месте гостиницы «Россия» должен появиться парк. Около месяца в ведомство поступали работы, по результатам выбрали 118 проектов — их представили на выставке в Доме на Брестской, а также на официальном сайте ведомства.
Любой желающий мог проголосовать за понравившийся проект, но шорт-лист победителей выбирает все-таки экспертное жюри. До сих пор было не совсем понятно, что чиновники будут делать со всеми идеями, присланными на конкурс. Сегодня главный архитектор Москвы Александр Кузьмин пояснил, что эти идеи лягут в основу технического задания. Затем объявят еще один конкурс: либо большой международный, либо на базе сайта «Госзакупки».
Круглый стол: Прошлое и будущее Зарядья
Москомархитектура выбрала 118 проектов парка в Зарядье
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Александр Кузьмин, главный архитектор Москвы: «Решение о конкурсе будет принято на более высоком уровне, мы пока не знаем, какого уровня будет этот конкурс, всё зависит и от объемов финансирования, пока под эти цели деньги не выделены. Но в любом случае под проект Зарядья в первый раз в истории Москвы разработают народное техническое задание. Именно для этого проводился конкурс идей, чтобы определить, что москвичи хотят видеть в парке. Этот конкурс также дал нам представление о том, чего там точно быть не должно. Документацию к конкурсу мы обещаем вывесить на сайте, ее можно будет обсуждать и дополнять».
Комментарии
Точно не выложат:
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАРЯДЬЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ:
Высотных зданий;
Коммерческих объектов, не связанных с культурной программой;
Больших открытых площадей для проведения митингов и тому подобных мероприятий;
Мемориального парка со скульптурами правителей.
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Хотя мне кажется до последнего могут докатиться...
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