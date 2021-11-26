«Опускаются руки и хочется переехать из Екатеринбурга»: Что думают горожане о сносе аэровокзала «Уктус»

Алексей Кофман

автивист движения «Мирные жители»

Очень жаль, что здание аэропорта «Уктус» снесли. Во всем случившемся меня больше всего удивляет позиция руководства города и области, а вернее ее отсутствие. Мы с другими активистами пытались предупредить их о том, что снос будет серьезной ошибкой: здание очень ценно из-за своей архитектуры, а также важно для истории района. Мы знаем, что губернатор Евгений Куйвашев лично лоббировал снос, но что мешает ему публично позицию объяснить свою, вступить в диалог и, возможно, найти лучшее решение. Мэр Алексей Орлов также не сказал ни слова, и я считаю, это большая проблема.

Дмитрий Москвин

урбанист, экскурсовод

В очередной раз снесено добротное, капитальное здание без попытки обсудить альтернативы. Не руина, не барак, а здание, подключенное ко всем коммуникациям и не признанное аварийным. Возмущает сам подход: разбазаривать то, что может быть использовано и является интересным для екатеринбуржцев, которые выхолащивают историю и культуру города. Зато появляется все больше безвкусных китчевых фейков — как будущие «Сандуновские бани» на Куйбышева или особняки на Горького. С таким подходом можно забыть о мечтах стать культурным центром страны и туристической меккой.

Интересно, какой снос будет подарком к новому году? Может быть, Зеленая роща? Можно только догадываться, какой снос ждет Екатеринбург по традиции в новогодние праздники: начали со сноса ПРОМЭКТа — продолжать надо на высокой ноте.

Полина Иванова

куратор Белой Башни

Ситуация с «Уктусом» показывает, что нет никакой возможности защитить ценное здание, если оно не было официально признано объектом культурного наследия. Здание трижды пытались признать ОКН, но все разы этого сделать не получалось. При этом «Уктус» был последним сохранившимся довоенным аэровокзалом в стране. Аэропорт принадлежит не частному лицу, а государственной структуре, но даже обращения к собственнику с архитектурным проектом не помогли его сохранить.

В Свердловской области большие проблемы с законодательством по сохранению объектов культурного наследия (ОКН). Также плохо, что в городе нет людей, которые глобально определяют направление для его движения: что в нем должно исчезнуть, а что появиться. В результате все решается частными точечными интересами, которые превращают Екатеринбург в земельные наделы, где можно сделать все, что хочется.

Аэровокзал «Уктус» — очень печальная потеря для города. У меня нет слов — все внутри болит. И это еще только начало декабря, хотя обычно все объекты сносят в новогодние праздники. Месяц назад мы сделали «Красную книгу Екатеринбурга» — список зданий, которые скоро могут снести. Одним из пятнадцати был аэровокзал «Уктус» — посмотрим, сколько останется после январских выходных.

Олег Лутохин

директор Музея Ельцин Центра

Впервые живьем я увидел наш аэровокзал «Уктус» летом 2020 года на одной из велопрогулок, которыми развлекал себя в локдаун. Сооружение меня тогда очень впечатлило и, подписывая петицию о его сохранении, я предложил открыть в нем Центр новой гражданской авиации, в котором следовало бы разрабатывать дроны и коптеры и откуда их было бы классно запускать. Жаль, что этого теперь уже точно не случится. И этих безумных крыльев на фасаде тоже жаль.

Женя Нестерова

основатель Фонда городских инициатив

Мне очень жаль, что снесли аэропорт. Мне очень жаль, что добрые, экспертные и супер патриотичные люди после сносов таких зданий буквально плачут. Возмущение и неодобрение по поводу сноса аэровокзала «Уксус», ПРОМЭКТа, кинотеатра ТЭМП, Телебашни и прочих значимых для города объектов обусловлено не одной, а целым рядом причин. Это и недоверие к собственникам этих объектов, и отсутствие необходимой культурной инфраструктуры в районе, которое замещается торговым центром, и просто напряжение, которое скопилось ко всем «власть имущим», кто бы это ни был.

Из ситуации можно было красиво выйти и сделать проект, который бы позволил монетизировать территорию по-другому. Наш Фонд создал два постоянных и одно временное пространство, которые показали потребность города в креативных и третьих местах. Детские сады, доступное жилье, медицина, транспорт — все это потребности первого порядка, гигиенические. Сегодня людей волнуют и другие потребности — самоактуализации и самореализации, потребность удивляться в городе, быть создателем или частью чего-то важного и значимого. В работе нам помогает несколько вопросов. Предлагаю их тем, кому не нравится то, как сейчас обстоят дела:

— А как я хочу чтобы было?

— Что я могу для этого сделать?

— Какие ресурсы у меня для этого уже есть? И где я возьму остальные?

Екатерина Кейльман

экс-директор Парка Маяковского

Мне кажется, что снос аэропорта «Уктус» — большая потеря для города, особенно с учетом идей по его реорганизации. В Екатеринбурге категорически не хватает объектов, которые через реновацию могли бы стать общественными пространствами. Особенно меня в этом контексте печалит судьба здания Свердловского рок-клуба, которое находится в самом центре города в аварийном состоянии. Если городская политика по отношению к значимым историческим объектам идентична, то возможно скоро и это здание будет снесено. Это очень грустно! Опускаются руки и хочется переехать из Екатеринбурга.