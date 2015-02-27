Продление сроков не означает, что остров «Новая Голландия» будет закрыт до 2025 года. Реконструкция идёт поэтапно. Так, первые три здания из шести (бывшие тюрьма, кузня и дом командира), а также парковая зона, мосты, набережные будут готовы до конца следующего года. Тогда же «Новая Голландия» откроется для посетителей. Точный месяц назвать пока не могу. Ранее мы говорили, что откроем остров в ноябре 2015 года, но сейчас сроки скорректировались. Впрочем, мы с самого начала обещали открыть остров до 2017 года — так что люди фактически получат доступ к острову раньше времени.

Постановление правительства Петербурга касается трёх зданий складов. По ним предстоит очень сложная работа. Это охраняемые законом памятники архитектуры: нам потребуется больше времени, чтобы сделать всё правильно, не нарушив законы. Склады действительно будут открыты позже: до 2025 года мы сдадим последнее здание.

Про постановление мы знали ещё в прошлом году. Концепцию проекта оно не меняет: мы сделаем всё, что планировали. Отказываться от проекта инвестор, разумеется, не будет. Но он действительно должен перечислить в городской бюджет 33 миллиона рублей за дополнительные восемь лет реставрации.