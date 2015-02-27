Представитель «Миллхауз» — о том, когда петербуржцы получат доступ на «Новую Голландию» Реконструкция «Новой Голландии» закончится не в 2017-м, а в 2025 году. Представитель компании-инвестора Джон Манн рассказал The Village, как корректировка сроков скажется на доступности острова
Накануне в СМИ появилась информация о том, что «Новую Голландию» реконструируют в 2025 году, а не в 2017-м, как было заявлено ранее. Этот срок следует из приложения к постановлению правительства Петербурга: в нём указано, что обновлённый Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» исключает возможность применения спецмер для сохранения и регенерации историко-градостроительной среды на данном участке острова. The Village спросил у представителя компании «Миллхауз», в структуру которой входит ООО «Новая Голландия Девелопмент», действительно ли петербуржцы получат доступ на остров только через 10 лет.
Джон Манн
представитель компании «Миллхауз»
Продление сроков не означает, что остров «Новая Голландия» будет закрыт до 2025 года. Реконструкция идёт поэтапно. Так, первые три здания из шести (бывшие тюрьма, кузня и дом командира), а также парковая зона, мосты, набережные будут готовы до конца следующего года. Тогда же «Новая Голландия» откроется для посетителей. Точный месяц назвать пока не могу. Ранее мы говорили, что откроем остров в ноябре 2015 года, но сейчас сроки скорректировались. Впрочем, мы с самого начала обещали открыть остров до 2017 года — так что люди фактически получат доступ к острову раньше времени.
Постановление правительства Петербурга касается трёх зданий складов. По ним предстоит очень сложная работа. Это охраняемые законом памятники архитектуры: нам потребуется больше времени, чтобы сделать всё правильно, не нарушив законы. Склады действительно будут открыты позже: до 2025 года мы сдадим последнее здание.
Про постановление мы знали ещё в прошлом году. Концепцию проекта оно не меняет: мы сделаем всё, что планировали. Отказываться от проекта инвестор, разумеется, не будет. Но он действительно должен перечислить в городской бюджет 33 миллиона рублей за дополнительные восемь лет реставрации.