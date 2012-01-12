Вчера в Петербурге начался первый снегопад. В результате выпало около 10 см осадков, что соответствует сезонной норме. На уборку улиц вышло около 1 300 единиц техники, 1 600 дворников, вооруженные 8 000 тоннами реагентов, и даже чиновники.





ТЕХНИКА

Всего в городе закуплено около 1 600 единиц снегоуборочной техники плюс самосвалы для вывоза снега. Вчера на борьбу со стихией вышло 1 300 машин. Снег уничтожали несколькими способами. Часть плавили в новых мобильных снегоплавильных установках из Канады. Каждая подобная конструкция способна переработать до 300 кубометров снега в час. Снег Адмиралтейского района увозили в единственную в городе стационарную снегоплавилку на Рижском проспекте, 43, где он перерабатывается на биотопливе. Технически это происходит так: под решётку, на которой плавится снег, поступают стоки канализаций, где с помощью газов образуется воздух температурой около 15 градусов. Тёплый пар с помощью воздушных насосов выводят на поверхность: снег тает и стекает обратно в канализацию. Оставшуюся часть снега свозили к девяти шахтам. Они очень просты по устройству, но имеют один имеют минус: их очистка после зимы — очень трудоемкий процесс. Падал прошлогодний снег: Работники ЖКХ на улицах города Сколько воды утекло: 5 петербуржцев с протекшей крышей

ЛЮДИ

Всю ночь город вручную расчищали 1 573 дворника. Вице-губернатор Сергей Козырев и глава комитета по благоустройству Андрей Подобед﻿ объезжали город и контролировали работу. Остальные чиновники следили за уборкой через специальный мониторинговый ресурс.

МАТЕРИАЛЫ

За ночь было использовано 7 735 тонн противогололедных материалов, среди которых техническая соль и другие реагенты.

ИТОГИ УБОРКИ

Пока не все районы города очистили от снега, закончить работы планируют в ближайшие сутки. После сегодняшней ночи решили ликвидировать рекламные конструкции, мешающие уборке. Кроме этого, в 2012 году построят семь новых стационарных снегоплавильных установок, работающих за счёт газов из канализации. 35 проектов и высказываний Валентины Матвиенко



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