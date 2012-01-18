Для Петербурга ищут гастрономический символ, с которым город должен ассоциироваться у туристов. Учёные из Высшей школы экономики, занимаясь исследованиями развития бренда Петербурга, выяснили, что в городе продвигается всё, кроме аутентичной кухни. Тогда как гастрономический туризм является сегодня одним из самых приоритетных путей развития для многих европейских городов. Первоначально учёные предложили в качестве символа несколько продуктов: корюшку, пышки и говядину по-строгановски. Но результат опроса туроператоров показал, что гостей в город это вряд ли привлечет: такие продукты, скорее, интересуют самих горожан.