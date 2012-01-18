Ученые предложили гастрономический символ Петербурга Петербургские учёные попытались найти гастрономический символ города, подобный мюнхенским колбаскам и тульскому прянику. Ни корюшка, ни пышки отбор не прошли.
Для Петербурга ищут гастрономический символ, с которым город должен ассоциироваться у туристов. Учёные из Высшей школы экономики, занимаясь исследованиями развития бренда Петербурга, выяснили, что в городе продвигается всё, кроме аутентичной кухни. Тогда как гастрономический туризм является сегодня одним из самых приоритетных путей развития для многих европейских городов. Первоначально учёные предложили в качестве символа несколько продуктов: корюшку, пышки и говядину по-строгановски. Но результат опроса туроператоров показал, что гостей в город это вряд ли привлечет: такие продукты, скорее, интересуют самих горожан.
Чего не хватает в Петербурге? (Часть 1)
Решено было создать концепцию «петербургской кухни» из трёх исторических направлений и разработать рекомендации для ресторанов, рассчитанных на туристов. Первый бренд — императорская кухня со сложными традициями подачи блюд, особым этикетом, театрализацией процесса приёма пищи. Авторы предлагают создать атмосферные рестораны при музеях и дворцах. Второй бренд — распространение кафе Серебряного века наподобие столетней «Бродячей собаки», где акцент сделан не столько на кулинарные тонкости, сколько на поведенческие, атмосферные. Здесь туристы должны не просто потреблять пищу, но и принимать участие в культурной жизни. Третий — это демократическая кухня советского времени. В рамках бренда предлагают создавать места, похожие на «Сайгон», кафе «Лягушатник», тем самым поддерживая ещё одно новое направление — «ностальгический туризм».
Учёные называют свой проект «Инновационные формы взаимодействия культурного наследия и творческих индустрий». Сейчас к ним за помощью обращаются туроператоры, уже началось сотрудничество с сетевой компанией «Свои в городе» («Рюмочная номер 1», «Фишхаус»).
Иностранный опыт: 9 городов с картами гостя
Валерий Гордин, заместитель директора НИУ ВШЭ: «Мы провели экспертный опрос, и оказалось, что понятия „петербургская кухня“ не существует. Исторические условия развития города были таковы, что гастрономические предпочтения диктовала элита, и кухня города пестрила французскими, немецкими, итальянскими блюдами. Характерных аутентичных петербургских блюд более чем за 300 лет не появилось. Но ни корюшка, ни пышки туристским брендом стать не смогут. Это дорого только для нас, для петербуржцев».
Комментарии
Ученые предложили гастрономический символ Петербурга.
и что это за символ???
ни о чём....
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