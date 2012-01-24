Кондитерская «Волконский» площадью 150 кв. м на первом этаже отеля Taleon — второе заведение сети в Петербурге. Кроме пекарни и кафе, в отдельном зале здесь работает сувенирная лавка, где продают коробки с печением, расписанные под гжель, шоколадные наборы ручной работы, посуду и предметы, которые использованы в интерьере.

В «Волконском» пекут багеты, хлеб, венскую выпечку, делают пирожные, макарони, трюфели, а также домашний джем из сезонных овощей и ягод. Главная пекарня находится на Каменноостровском проспекте, хлеб оттуда привозят 3–4 раза в день. В кафе можно заказать или взять с собой кофе, киши, салаты и сэндвичи, есть специальное обеденное предложение. После 21:00 действует скидка 30 % на весь хлеб и выпечку.