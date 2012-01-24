В Петербурге открылась вторая пекарня «Волконский» Флагманское заведение сети пекарен и кондитерских «Волконский» открылось на Невском, 15.
Кондитерская «Волконский» площадью 150 кв. м на первом этаже отеля Taleon — второе заведение сети в Петербурге. Кроме пекарни и кафе, в отдельном зале здесь работает сувенирная лавка, где продают коробки с печением, расписанные под гжель, шоколадные наборы ручной работы, посуду и предметы, которые использованы в интерьере.
В «Волконском» пекут багеты, хлеб, венскую выпечку, делают пирожные, макарони, трюфели, а также домашний джем из сезонных овощей и ягод. Главная пекарня находится на Каменноостровском проспекте, хлеб оттуда привозят 3–4 раза в день. В кафе можно заказать или взять с собой кофе, киши, салаты и сэндвичи, есть специальное обеденное предложение. После 21:00 действует скидка 30 % на весь хлеб и выпечку.
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Гид по Петербургским кондитерским
Интерьер нового кафе, как и всей сети, выдержан в стиле прованс — его придумывает жена французского управляющего мадам Гарез. Мебель сделана на заказ, предметы интерьера привезли из Франции. В центре зала — непременный для всех «Волконских» общий стол. Вскоре часть зала переоборудуют под детскую комнату для проведения мероприятий и мастер-классов.
Выдержки из меню:
- Сэндвич с куриной грудкой карри — 220 рублей
- Панини с козьим сыром — 270 рублей
- Киш с тунцом — 230 рублей
- Салат с манго и авокадо — 330 рублей
- Круассан — 75 рублей
- Слойка с миндальным кремом — 105 рублей
- Кекс «Брауни» — 140 рублей
- Макарони — 220 рублей за 100 граммов
- Чизкейк — 230 рублей
- Кофе американо — 120 рублей
- Чай с чабрецом — 190 рублей
- Хлеб с укропом — 95 рублей
- Хлеб с базиликом и кунжутом — 120 рублей
- Багет «Палин» — 85 рублей
Комментарии
не знаю, как насчёт окунуться во Францию, но это цены у вас выше, чем в Париже)))
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