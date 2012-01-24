Кондитерская «Волконский» площадью 150 кв. м на первом этаже отеля Taleon — второе заведение сети в Петербурге. Кроме пекарни и кафе, в отдельном зале здесь работает сувенирная лавка, где продают коробки с печением, расписанные под гжель, шоколадные наборы ручной работы, посуду и предметы, которые использованы в интерьере. 

В «Волконском» пекут багеты, хлеб, венскую выпечку, делают пирожные, макарони, трюфели, а также домашний джем из сезонных овощей и ягод. Главная пекарня находится на Каменноостровском проспекте, хлеб оттуда привозят 3–4 раза в день. В кафе можно заказать или взять с собой кофе, киши, салаты и сэндвичи, есть специальное обеденное предложение. После 21:00 действует скидка 30 % на весь хлеб и выпечку. 

 

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Интерьер нового кафе, как и всей сети, выдержан в стиле прованс — его придумывает жена французского управляющего мадам Гарез.  Мебель сделана на заказ, предметы интерьера привезли из Франции. В центре зала — непременный для всех «Волконских» общий стол. Вскоре часть зала переоборудуют под детскую комнату для проведения мероприятий и мастер-классов.


 


Виктория Евдокимова, PR-менеджер сети «Волконский»: «Сейчас у нас два заведения в Петербурге. Кроме этого, мы поставляем хлеб в крупные отели, рестораны и магазины города. В кафе-кондитерской на Невском, 15 всё сделано по тому же принципу, что и в других заведениях: можно купить хлеб или поесть в кафе. Кроме этого, мы возрождаем традиции продуктовых подарков, поэтому открыли лавку, где продаются наши сладости, подарочные корзины, а также кондитерская мука для выпечки домашнего хлеба. Кстати, проконсультировавшись с французскими диетологами, мы ввели в меню несколько сортов хлеба, с помощью которого можно поправить здоровье и фигуру — он обозначен специальными зелеными ценниками. Из ближайших планов — оборудовать детскую комнату и проводить занятия для малышей».


Выдержки из меню:

  • Сэндвич с куриной грудкой карри — 220 рублей
  • Панини с козьим сыром — 270 рублей
  • Киш с тунцом — 230 рублей
  • Салат с манго и авокадо — 330 рублей
  • Круассан — 75 рублей
  • Слойка с миндальным кремом — 105 рублей
  • Кекс «Брауни» — 140 рублей
  • Макарони — 220 рублей за 100 граммов
  • Чизкейк — 230 рублей
  • Кофе американо — 120 рублей
  • Чай с чабрецом — 190 рублей 
  • Хлеб с укропом — 95 рублей 
  • Хлеб с базиликом и кунжутом — 120 рублей
  • Багет «Палин» — 85 рублей 

Справка: Всего сеть насчитывает 14 пекарен в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.﻿ «Волконский» является российским представителем французской компании Maison Kayser, филиалы которой также есть в Греции, Японии, Турции, Ливане, США, на Украине.

Кондитерская «Волконский»
Невский пр., 15
Пн-Вс: 08:00–23:00
www.wolkonsky.com

Фотографии: Дмитрий Цыренщиков