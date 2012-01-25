В петербургских парках могут появиться площадки для выгула собак В зеленых зонах города планируют оборудовать специальные песочные площадки для выгула собак — три собачьих туалета уже построили в Василеостровском районе.
В Петербурге должны появиться площадки для выгула собак. С такой идеей выступил Владимир Омельницкий, глава Василеостровского района, где уже оборудовано несколько вольеров. Они представляют собой огражденные песочницы площадью 3–4 кв. м. Наполнитель на площадках пропитывается специфическим раствором, привлекающим домашних животных, и собаки сами приводят своих хозяев к туалету. Рядом устанавливают ящики с бесплатными пакетами для экскрементов. Подобные площадки уже много лет успешно действуют в Финляндии.
Снабдить город туалетами для собак придумали в попытке обезопасить детские песочницы, однако адресной программы и прямых указаний из мэрии в службы благоустройства пока не поступало. По официальной статистике, в Петербурге зарегистрировано около 100 тысяч собак, хотя на самом деле их почти в три раза больше.
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Комментарии
Если таких туалетов будет много,то это,конечно,здорово! Будем верить,что в Финке реально работает. А то мы почему-то стали часто брать именно неудачные зарубежные проекты. Будто надеемся,что у нас они будут наоборот успешны.В городе бы количество урн увеличили,то было бы уже отлично! Мне вот не проблема убирать за собакой, но приходится носить пакетик до всегда далекой мусорки.
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