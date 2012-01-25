В Петербурге должны появиться площадки для выгула собак. С такой идеей выступил Владимир Омельницкий, глава Василеостровского района, где уже оборудовано несколько вольеров. Они представляют собой огражденные песочницы площадью 3–4 кв. м. Наполнитель на площадках пропитывается специфическим раствором, привлекающим домашних животных, и собаки сами приводят своих хозяев к туалету. Рядом устанавливают ящики с бесплатными пакетами для экскрементов. Подобные площадки уже много лет успешно действуют в Финляндии.

Снабдить город туалетами для собак придумали в попытке обезопасить детские песочницы, однако адресной программы и прямых указаний из мэрии в службы благоустройства пока не поступало. По официальной статистике, в Петербурге зарегистрировано около 100 тысяч собак, хотя на самом деле их почти в три раза больше.

 

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Александра Петушкова, председатель клуба собаководства «Элита-Центр»: «Ни за что! Как я буду бегать с собакой до этого крошечного туалета? Или её надо пробкой заткнуть, пока она добежит до этой песочницы? Собака выскакивает и бежит бегом до первого попавшегося дерева. Лучше бы в существующих местах для выгула поставили урны, куда можно выкинуть всё. Убрать за своей собакой не сложно, а потом в кармане нести или домой? Люди, которые придумывают подобные проекты, явно не собаководы. Тот же Путин не одобрил бы такой законопроект, потому что у него самого есть собака. А у Полтавченко, по всей видимости, нет».

Фото на обложке: www.metronews.ru