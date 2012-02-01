Маршрут шествия «За честные выборы», которое пройдет одновременно в 104 городах России и зарубежья, согласован властями. Демонстранты соберутся в 13:30 у БКЗ «Октябрьский», движение начнется в 14:15. Конечным пунктом шествия станет Конюшенная площадь, митинговать здесь можно будет до 17:00

 

МАРШРУТ ШЕСТВИЯ

  • БКЗ (Греческая площадь)
  • ул. Жуковского 
  • Литейный пр.
  • ул. Белинского
  • мост Белинского
  • наб. реки Фонтанки (нечетная сторона)
  • ул. Пестеля

 

  • Инженерный мост
  • набережная реки Мойки
  • 2-й Садовый мост
  • Конюшенный переулок
  • Новоконюшенный мост (мост Гриневицкого)
  • Конюшенная площадь


4 февраля митинги и шествия пройдут более чем в сотне городов, включая Сидней, Сан-Франциско, Рейкьявик, Мадрид. Время и места сбора демонстрантов отмечены на интерактивной карте

Оргкомитет группы «Санкт-Петербург за честные выборы — 2012» собрал видеообращения известных петербуржцев и москвичей, высказавшихся в поддержку акции: Льва Лурье, Дмитрия Озеркова, Юрия Сапрыкина, Дмитрия Травина и других.

 

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По согласованию шествие должно пройти без партийной или идеологической символики организаций, участвующих в акции. Планируется, что первой пойдёт демократическая колонна от движения «За честные выборы», куда входят партии «Яблоко», «Справедливая Россия», ЛДПР, РСДСМ, организации «Левый фронт», «Лига избирательниц», «Выход» и другие. Колонна «Гражданского комитета» — КПРФ, ОГФ, «Другая Россия», «Русское имперское движение» и ряд националистических организаций — пойдет тем же маршрутом, но с интервалом по времени. 


 


Лев Лурье, писатель, петербургский краевед: «На митинг я, скорее всего, пойду. Думаю, что всякое давление на власть имеет результат. Газоскрёб у нас построили? Валентину Матвиенко убрали? Выборы губернаторов вернули? Я считаю, что это результат реакции граждан и активного проявления их позиции».