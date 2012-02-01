4 февраля митинги и шествия пройдут более чем в сотне городов, включая Сидней, Сан-Франциско, Рейкьявик, Мадрид. Время и места сбора демонстрантов отмечены на интерактивной карте.

Оргкомитет группы «Санкт-Петербург за честные выборы — 2012» собрал видеообращения известных петербуржцев и москвичей, высказавшихся в поддержку акции: Льва Лурье, Дмитрия Озеркова, Юрия Сапрыкина, Дмитрия Травина и других.