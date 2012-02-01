Шествие «За честные выборы» пройдёт от БКЗ до Конюшенной площади Митингующие 4 февраля пройдут по центру Петербурга окольными путями. Смольный не согласовал шествие «За честные выборы» по Невскому проспекту, утвердив маршрут по прилегающим улицам.
Маршрут шествия «За честные выборы», которое пройдет одновременно в 104 городах России и зарубежья, согласован властями. Демонстранты соберутся в 13:30 у БКЗ «Октябрьский», движение начнется в 14:15. Конечным пунктом шествия станет Конюшенная площадь, митинговать здесь можно будет до 17:00
МАРШРУТ ШЕСТВИЯ
4 февраля митинги и шествия пройдут более чем в сотне городов, включая Сидней, Сан-Франциско, Рейкьявик, Мадрид. Время и места сбора демонстрантов отмечены на интерактивной карте.
Оргкомитет группы «Санкт-Петербург за честные выборы — 2012» собрал видеообращения известных петербуржцев и москвичей, высказавшихся в поддержку акции: Льва Лурье, Дмитрия Озеркова, Юрия Сапрыкина, Дмитрия Травина и других.
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По согласованию шествие должно пройти без партийной или идеологической символики организаций, участвующих в акции. Планируется, что первой пойдёт демократическая колонна от движения «За честные выборы», куда входят партии «Яблоко», «Справедливая Россия», ЛДПР, РСДСМ, организации «Левый фронт», «Лига избирательниц», «Выход» и другие. Колонна «Гражданского комитета» — КПРФ, ОГФ, «Другая Россия», «Русское имперское движение» и ряд националистических организаций — пойдет тем же маршрутом, но с интервалом по времени.
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