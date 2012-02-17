На втором этаже Смольнинского хлебозавода, где раньше было выставочное пространство «Синий пол» «Лофт Проект Этажи», открывается коворкинг и площадка для мероприятий «Зона действия». Организаторы — интернет-предприниматель и сооснователь бывшего коворкинга в Толстовском доме HomeWork Юрий Лифшиц и фотограф Анна Прилуцкая — хотят связать креативный класс Петербурга в единое сообщество.

КОВОРКИНГ

Проект перестройки пространства бывшего кондитерского цеха в 700 кв. м придумало молодое архитектурное бюро Rhizome Group. Недавно они выиграли конкурс на макет стел, которые установят на въездах в Петербург.

В «Зоне действия» будет несколько отдельных офисов, оупенспейс с рабочими местами для 20–30 человек, конференц-зал, кухня, ивент-зона и лобби, которое тоже частично используют как коворкинг. Среди арендаторов — программисты, архитекторы, дизайнеры, фотографы. Снять фиксированное рабочее место в коворкинге можно за 7 000 рублей в месяц. Есть также опция гибкого рабочего места за 4 000 рублей. Выбирая ее, сотрудник может занимать тот стол, который будет свободен в конкретный день.