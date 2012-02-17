В «Этажах» открывается коворкинг площадью 700 кв. м 24 февраля в лофте на Лиговском, 74 запускается площадка «Зона действия». Здесь откроют несколько офисов, коворкинг, лекционное и выставочное пространство.
На втором этаже Смольнинского хлебозавода, где раньше было выставочное пространство «Синий пол» «Лофт Проект Этажи», открывается коворкинг и площадка для мероприятий «Зона действия». Организаторы — интернет-предприниматель и сооснователь бывшего коворкинга в Толстовском доме HomeWork Юрий Лифшиц и фотограф Анна Прилуцкая — хотят связать креативный класс Петербурга в единое сообщество.
КОВОРКИНГ
Проект перестройки пространства бывшего кондитерского цеха в 700 кв. м придумало молодое архитектурное бюро Rhizome Group. Недавно они выиграли конкурс на макет стел, которые установят на въездах в Петербург.
В «Зоне действия» будет несколько отдельных офисов, оупенспейс с рабочими местами для 20–30 человек, конференц-зал, кухня, ивент-зона и лобби, которое тоже частично используют как коворкинг. Среди арендаторов — программисты, архитекторы, дизайнеры, фотографы. Снять фиксированное рабочее место в коворкинге можно за 7 000 рублей в месяц. Есть также опция гибкого рабочего места за 4 000 рублей. Выбирая ее, сотрудник может занимать тот стол, который будет свободен в конкретный день.
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ПЛОЩАДКА ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Днём в будни площадка будет открыта только для арендаторов, но по выходным и в вечернее время здесь собираются проводить регулярные лекции для айтишников и бизнесменов, кулинарные мастер-классы, воркшопы и даже форум для начинающих журналистов. Кураторы «Зоны действия» обещают до 5 событий в неделю. Сейчас они также готовят выставочную программу. Вход на большинство мероприятий будет бесплатным, на некоторые — по приглашениям и event-карте, которая стоит 800 рублей в месяц и дает возможность работать в зоне лобби. Предоставлять площадку под интересные образовательные и выставочные проекты организаторы готовы бесплатно.
Комментарии
Это действительно стоящая затея. Здорово.
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