26 февраля в Mishka Bar пройдёт воскресный мини-маркет — так владельцы бара отпразднуют первый день рождения своего заведения. В барахолке участвуют онлайн-магазины пластинок, постеров и винтажных украшений, а также молодые модельеры и дизайнеры. Маркет поддерживает буккросcинг, или обмен книгами, поэтому посетителей просят захватить с собой пару пылящихся дома томов. В меню бара в воскресенье появится какао со сладостями. Смени пластинку: 6 виниловых магазинов Петербурга





УЧАСТНИКИ

В маркете примут участие два резидента пространства «Тайга»: модельер Нина Штеренберг с лаконичными платьями из трикотажа, шерсти и шёлка и секонд-хенд «Запятая» с винтажной одеждой. Интернет-магазин Brooklynites привезет свитшоты, бейсболки, брюки и другие вещи, которые, как уверяют организаторы, должны быть в гардеробе каждого бруклинца.

Интернет-магазин пластинок Vinilbox, специализирующийся на джазе, фанке, инди, панке, фолке и электронной музыке, с пятипроцентной скидкой предложит множество пластинок: от Андрея Макаревича за 200 рублей до раритетного альбома Эрика Клэптона Complete Clapton за 5 000. Магазин Usedaforce представит коллекционные авторские постеры, Twin Pins — украшения 30–60-х годов прошлого века, а «Шуп Шуп Шоп» — украшения из фетра и оргалита с акриловой росписью.





Михаил Ильин, арт-директор Mishka Bar: «Позвали участвовать те магазины, которые нам симпатичны, в которых мы бы сами хотели что-то купить. Не хотелось превратить маркет в сплошной хенд-мейд, поэтому будут продаваться действительно редкие вещи: пластинки, постеры. Мы посмотрим, как пойдёт этот маркет, и в дальнейшем будем изредка повторять».

Воскресный маркет

Mishka bar

Наб. Фонтанки, 40

26 февраля, 12:00–20:00

Вход: бесплатно

Событие на Look At Me