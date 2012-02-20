В Петербурге появился первый секс-шоп с самообслуживанием. В магазине на Загородном, 32 всё устроено как в обычном супермаркете: товары лежат на полках, а не спрятаны в закрытых витринах. Таким образом, посетители не испытывают неловкости перед продавцом и могут спокойно рассмотреть товар. Если покупателю не нужна консультация, он встречается с сотрудниками магазина только на кассе. Самообслуживание в секс-шопах, особенно сетевых, распространено в Европе и Америке, и владельцы сети «Порномания» собираются внедрять его в Петербурге.

В «Порномании» продают как бюджетные, так и люксовые секс-товары: эротическое белье, фаллоимитаторы, вибраторы, куклы, стимуляторы, смазки, игрушки, журналы. 

 

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Марат Тагиров, владелец сети эротических бутиков «Порномания»: «Нужно понимать, что мы продаем не книги. Наш товар хочется потрогать перед покупкой, сравнить с другим. Если в секс-шопе кругом запертые витрины, то, чтобы рассмотреть какой-то товар, нужно подозвать продавца. Получается, что человек привлекает внимание всего магазина и может неловко себя чувствовать. У нас же всё выставлено на полках — можно посмотреть то, что захочется, и выбрать. Мы хотим, чтобы люди у нас избавились от психологических барьеров и перестали воспринимать секс-шопы как нечто из ряда вон выходящее». 

Фотография на обложке: www.pornomania.ru