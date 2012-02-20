В Петербурге появился первый секс-шоп с самообслуживанием. В магазине на Загородном, 32 всё устроено как в обычном супермаркете: товары лежат на полках, а не спрятаны в закрытых витринах. Таким образом, посетители не испытывают неловкости перед продавцом и могут спокойно рассмотреть товар. Если покупателю не нужна консультация, он встречается с сотрудниками магазина только на кассе. Самообслуживание в секс-шопах, особенно сетевых, распространено в Европе и Америке, и владельцы сети «Порномания» собираются внедрять его в Петербурге.

В «Порномании» продают как бюджетные, так и люксовые секс-товары: эротическое белье, фаллоимитаторы, вибраторы, куклы, стимуляторы, смазки, игрушки, журналы.