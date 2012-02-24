В Петербурге стартует новый кинофестиваль «U. Short. Независимые режиссеры США». Специально для него три известных куратора собрали американские авторские короткометражки. В рамках фестиваля петербургским зрителям покажут гавайский короткий метр, а также взрослую анимацию и экспериментальное кино на сложные темы. Мнение: Объединение «Родины» и «Дома кино»

1 марта, 19:15

ПРОГРАММА «ОДИН В КОСМОСЕ»

В программе «Один в космосе и другие насущные вопросы» собрали ироничные фильмы, посвящённые общечеловеческим проблемам. Одинокий астронавт рассуждает о своих волнениях в космосе; престарелый позёр, не работавший ни дня, открывает успешный интернет-проект; а к выходцу из Индии, уехавшему за новой жизнью в Америку, неожиданно приезжают жена и ребёнок. Куратором программы выступила Мэри Лэмп. В США она продюсирует телепередачу The Territory, посвященную короткометражным фильмам, и руководит фондом поддержки независимых режиссеров Southwest Alternate Media.

2 марта, 19:30

ПРОГРАММА «АМЕРИКАНСКАЯ АНИМАЦИЯ XXI ВЕКА»

Программа «Американская анимация XXI века» — насмешливый взгляд молодых аниматоров на шаблоны мультипликации. Космический боевик про охоту на мутантов заканчивается рассказом о тщетном поиске дружбы, маленькое розовое сердечко вместо любви несёт только раздор, а все супергерои обязательно попадают в глупые ситуации. Куратор программы Ольга Мартыненко по совместительству является директором Международного фестиваля актуальной анимации и медиаискусства Linoleum.

Параллельно с показом в книжном магазине «Порядок слов» пройдет лекция Мэри Лэмп «От Голливуда до „Ютуба“: короткая история короткометражного кино» о том, как менялись система дистрибуции, стили и техника съемки короткометражных фильмов в Штатах.﻿﻿

3 марта, 19:45

« ALOHA, HAWAII. КОРОТКИЙ МЕТР С ГАВАЙСКИХ ОСТРОВОВ»

Программа «Aloha, Hawaii. Короткий метр с Гавайских островов» включает лучшие артхаусные фильмы и документальное кино независимых гавайских режиссеров, почти не известных российскому зрителю. Каждый фильм — это попытка по-новому взглянуть на прошлое и настоящее пятидесятого штата США. Составила подборку Джина Карузо — куратор программ кино в театре при Академии искусств в Гонолулу Doris Duke Theater.





Саша Ахмадщина, PR-директор фестиваля U. Short: «Такой фестиваль проходит в Петербурге впервые. Это была наша инициатива, и нас поддержало Генеральное консульство США. Нам было важно показать не только независимых режиссёров, но и независимых кураторов. Например, последнюю программу подготовила Ольга Мартыненко, директор фестиваля Linoleum, на котором часто показывали независимую американскую анимацию. Джина Карузо, куратор программ кино в Doris Duke Theater, собирала программу с Гавайев — это вообще в новинку для Петербурга, гавайские фильмы просто не доходили до нашего экрана».

Кинофестиваль «U. Short. Независимые режиссеры США»

Киноцентр «Родина»

Ул. Караванная, 12



Билеты: 200 рублей

Событие на Look At Me 1–3 мартаБилеты: 200 рублей



Фотография на обложке: www.rodinakino.ru