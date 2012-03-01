6 марта пройдёт лекция датского архитектора-урбаниста Яна Гейла, за годы своей работы избавившего не один десяток городов от культа автомобилей. Ян расскажет о создании «города для жизни» на примере проектов своего архитектурного бюро Gehl Architects, которое он основал в 2000 году. За 12 лет бюро проконсультировало администрации десятков мегаполисов, от Лондона до Сиднея. В мае 2012 года в свет выходит книга Яна Гейла «Города для жизни».

На лекции Ян расскажет, как существует велосипедное движение в канадских городах, идентичных Петербургу по погодным условиям, каким образом сами жители могут внести вклад в преобразование среды и как общими усилиями создать пространство, в котором хотелось бы жить.

Семидесятипятилетний архитектор начинал работать в эпоху, когда машины и здания вытесняли людей из мегаполисов. Сегодня родной город Яна Копенгаген, во многом благодаря его инициативам, стал городом велосипедистов и пешеходов. Такие же преобразования могут ждать и Петербург при правильном направлении мысли, считает он. Как правило, при обсуждении велодвижения приводят «климатические аргументы», однако в Петербурге на 100 дней, не подходящих для езды на велосипеде, приходится 250 хороших.