6 марта пройдёт лекция датского архитектора-урбаниста Яна Гейла, за годы своей работы избавившего не один десяток городов от культа автомобилей. Ян расскажет о создании «города для жизни» на примере проектов своего архитектурного бюро Gehl Architects, которое он основал в 2000 году. За 12 лет бюро проконсультировало администрации десятков мегаполисов, от Лондона до Сиднея. В мае 2012 года в свет выходит книга Яна Гейла «Города для жизни».

На лекции Ян расскажет, как существует велосипедное движение в канадских городах, идентичных Петербургу по погодным условиям, каким образом сами жители могут внести вклад в преобразование среды и как общими усилиями создать пространство, в котором хотелось бы жить.

Семидесятипятилетний архитектор начинал работать в эпоху, когда машины и здания вытесняли людей из мегаполисов. Сегодня родной город Яна Копенгаген, во многом благодаря его инициативам, стал городом велосипедистов и пешеходов. Такие же преобразования могут ждать и Петербург при правильном направлении мысли, считает он. Как правило, при обсуждении велодвижения приводят «климатические аргументы», однако в Петербурге на 100 дней, не подходящих для езды на велосипеде, приходится 250 хороших.

 

Интервью: Архитектор Ян Гейл о велосипедах и будущем мегаполисов
Велосипедная концепция Петербурга появится к концу года


 


Светлана Литвиненкова, координатор программ фонда Pro Arte: «Лекция не узкоспециализированная, она рассчитана на всех жителей нашего города. Ян Гейл хочет показать, что в XXI веке города можно сделать пригодными для жилья и как сами люди могут влиять на городское планирование. Вероятно, для нас это будет пока утопией, но вместе с тем проекты его бюро — отличный пример эволюции внутреннего пространства мегаполисов. Лекция пройдёт в рамках двух программ „Современная архитектура“ и „Слушая архитектуру, сочиняя пространства“. Последняя направлена на экологические и энергосберегающие технологии. В апреле и мае планируем привезти двух финских специалистов с лекциями по зелёной архитектуре».﻿

 

Лекция «Города для жизни», Ян Гейл
Лекционный зал «Про Арте», Петропавловская крепость, Невская куртина, левая сторона
6 марта, 18:00
Вход свободный﻿ 
Событие на сайте «Про Арте»