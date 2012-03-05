Выставка «История Новой России в объявлениях 1991-2011» открывается в «Этажах». В России «бандитских девяностых» и стабилизирующихся двухтысячных интернет-технологии только развивались, и главным способом коммуникации между людьми оставалась газета с объявлениями. Двадцать лет люди в газете искали, у кого купить машину, куда устроиться на работу и за кого выйти замуж, продавали ручные гранаты, предлагали обучить иностранным языкам под гипнозом и обменять «5 литров спирта на ваучер». Теперь такие заметки вызывают усмешку, но организаторы выставки считают, что именно они лучше всего отражают настроения и атрибуты переходного периода: столкновение новой реальности и людей с советским прошлым, ваучеры и акции, МММ, дефолты, кооперативы.