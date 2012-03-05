Выставка «История Новой России в объявлениях 1991-2011» открывается в «Этажах». В России «бандитских девяностых» и стабилизирующихся двухтысячных интернет-технологии только развивались, и главным способом коммуникации между людьми оставалась газета с объявлениями. Двадцать лет люди в газете искали, у кого купить машину, куда устроиться на работу и за кого выйти замуж, продавали ручные гранаты, предлагали обучить иностранным языкам под гипнозом и обменять «5 литров спирта на ваучер». Теперь такие заметки вызывают усмешку, но организаторы выставки считают, что именно они лучше всего отражают настроения и атрибуты переходного периода: столкновение новой реальности и людей с советским прошлым, ваучеры и акции, МММ, дефолты, кооперативы.

 

Планы на весну: Выставки, балет, опера

 Экспозицию разделят по тематике объявлений: вещи, услуги, знакомства, недвижимость, досуг и бизнес. Прочитать их можно будет в архивных выпусках газеты и с помощью видеохроники с подборкой заметок и комментариями экспертов.


 


Мария Заговора, организатор выставки: «Газета „Шанс“ недавно стала принадлежать холдингу „Раград Видео“. Наш PR-отдел стал знакомиться с ней и обнаружил уникальный архив с объявлениями, многие из которых были очень трогательными. Мы решили, что нужно обязательно сделать выставку. Большинство объявлений абсурдны и по содержанию, и по стилистике, например: «500 немцев познакомятся с русскими девушками». Но, думаю, что ещё через двадцать лет мы также сможем найти над чем посмеяться, может, даже больше, чем над девяностыми».

 

«История Новой России в объявлениях по материалам газеты „Реклама-ШАНС“, 1991-2011»
«Лофт Проект Этажи»
Пространство  «Серый коридор»
Лиговский пр., 74
14-28 марта 2012
Вход: бесплатно
Событие на Look at me