Водное такси Петербурга начнёт свою работу 25–29 мая. Как только сойдет лед, комитет по транспорту установит 20 причалов, где будут останавливаться аквабусы.

В этом году упразднят Пригородную линию, по которой водное такси ходило от Ломоносова до Кронштадта, зато добавят еще одну городскую. Сейчас в комитете по транспорту разрабатывают новый маршрут в черте Петербурга. Путь его следования пока не согласован окончательно и не разглашется.

Запланированное продление Курортной линии до Зеленогорска пока стоит под вопросом. Для нововведения необходимо углубить дно в Финском заливе, но подрядчика для этих работ нашли только сейчас.