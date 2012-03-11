Водное такси Петербурга начнёт свою работу 25–29 мая. Как только сойдет лед, комитет по транспорту установит 20 причалов, где будут останавливаться аквабусы. 

В этом году упразднят Пригородную линию, по которой водное такси ходило от Ломоносова до Кронштадта, зато добавят еще одну городскую. Сейчас в комитете по транспорту разрабатывают новый маршрут в черте Петербурга. Путь его следования пока не согласован окончательно и не разглашется. 

Запланированное продление Курортной линии до Зеленогорска пока стоит под вопросом. Для нововведения необходимо углубить дно в Финском заливе, но подрядчика для этих работ нашли только сейчас.

 

Морские волки: капитаны водного транспорта о своей работе
От города до Зеленогорска запустят аквабус

 

В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ НАВИГАЦИИ БУДУТ ПО-ПРЕЖНЕМУ
ДЕЙСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МАРШРУТЫ: 

— «Приморская линия» (от «Старой Деревни» до Арсенальной набережной)

— «Центральная линия» (от Свердловской  до Университетской набережной)

 

— «Курортная линия» (от Арсенальной набережной до Кронштадта)

— Невская линия (от Свердловской набережной до Рыбацкого проспекта)

 

Стоимость поездки этим летом останется без изменений: 54 рубля для взрослых и 27 рублей для детей на Приморской, Центральной, Невской линиях, 100 рублей для взрослых и 50 для детей на Курортной линии. 

 

«Подорожником» можно оплатить водное такси 

 


 


Дмитрий Игнатьев, пресс-секретарь Комитета по транспорту: «Появление или исчезновение тех или иных маршрутов — это реакция на востребованность линии. От Ломоносова до Кронштадта через каждые пятнадцать минут отправляются автобусы, поэтому аквабусы ходили практически пустые. В то время как разгрузить движение в самом городе действительно необходимо. Для того чтобы продлить маршрут Курортной линии до Зеленогорска, необходимо провести работы по углублению фарватера, этим сейчас уже занимаются в комитете по транспортно-транзитной политике. Если подрядчик успеет провести работы до лета, то маршрут продлится. У перевозчика есть вся необходимая для этого техника, в ноябре они презентовали новый катамаран „Меркурий“».

Фотография на обложке: www.turbina.ru