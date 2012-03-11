В конце мая в Петербурге должна появиться новая линия аквабусов 25–29 мая начнет движение водный транспорт Петербурга. Этим летом отменят маршрут «Ломоносов — Кронштадт», зато планируют запустить новый, в черте города.
Водное такси Петербурга начнёт свою работу 25–29 мая. Как только сойдет лед, комитет по транспорту установит 20 причалов, где будут останавливаться аквабусы.
В этом году упразднят Пригородную линию, по которой водное такси ходило от Ломоносова до Кронштадта, зато добавят еще одну городскую. Сейчас в комитете по транспорту разрабатывают новый маршрут в черте Петербурга. Путь его следования пока не согласован окончательно и не разглашется.
Запланированное продление Курортной линии до Зеленогорска пока стоит под вопросом. Для нововведения необходимо углубить дно в Финском заливе, но подрядчика для этих работ нашли только сейчас.
Морские волки: капитаны водного транспорта о своей работе
От города до Зеленогорска запустят аквабус
В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ НАВИГАЦИИ БУДУТ ПО-ПРЕЖНЕМУ
ДЕЙСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МАРШРУТЫ:
— «Приморская линия» (от «Старой Деревни» до Арсенальной набережной)
— «Центральная линия» (от Свердловской до Университетской набережной)
— «Курортная линия» (от Арсенальной набережной до Кронштадта)
— Невская линия (от Свердловской набережной до Рыбацкого проспекта)
Стоимость поездки этим летом останется без изменений: 54 рубля для взрослых и 27 рублей для детей на Приморской, Центральной, Невской линиях, 100 рублей для взрослых и 50 для детей на Курортной линии.
«Подорожником» можно оплатить водное такси
Комментарии
А льготы для студентов не предусмотрены? Только для детей?
Тэги
Прочее