Ситуация11 марта 2012
На Финляндском вокзале собираются открыть магазин Duty Free Первый в России железнодорожный Duty Free планируют открыть на Финляндском вокзале. Им смогут пользоваться пассажиры российско-финского поезда «Аллегро».
Скоро на Финляндском вокзале может открыться магазин Duty Free. Предположительно, его оборудуют на первой платформе, откуда отправляется международный поезд «Аллегро», соединяющий Петербург и Хельсинки. Пока Duty Free на железнодорожных вокзалах есть только в Гонконге. Еще несколько в ближайшем будущем появятся в Индии.
Раньше на вокзалах нельзя было открыть торговый зал Duty Free, но сейчас правительство РФ рассматривает поправки к закону, благодаря которым пассажиры международных поездов смогут приобретать беспошлинные товары перед поездкой. Если распоряжение примут, то в перспективе такие магазины появятся на Московском, Ладожском и Витебском вокзалах, где есть железнодорожное сообщение с европейскими странами.
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Фотография на обложке: www.moodiereport.com
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Комментарии
у Октябрьской пусть откроют ))
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