Скоро на Финляндском вокзале может открыться магазин Duty Free. Предположительно, его оборудуют на первой платформе, откуда отправляется международный поезд «Аллегро», соединяющий Петербург и Хельсинки. Пока Duty Free на железнодорожных вокзалах есть только в Гонконге. Еще несколько в ближайшем будущем появятся в Индии.

Раньше на вокзалах нельзя было открыть торговый зал Duty Free, но сейчас правительство РФ рассматривает поправки к закону, благодаря которым пассажиры международных поездов смогут приобретать беспошлинные товары перед поездкой. Если распоряжение примут, то в перспективе такие магазины появятся на Московском, Ладожском и Витебском вокзалах, где есть железнодорожное сообщение с европейскими странами.