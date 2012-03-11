Скоро на Финляндском вокзале может открыться магазин Duty Free. Предположительно, его оборудуют на первой платформе, откуда отправляется международный поезд «Аллегро», соединяющий Петербург и Хельсинки. Пока Duty Free на железнодорожных вокзалах есть только в Гонконге. Еще несколько в ближайшем будущем появятся в Индии. 

Раньше на вокзалах нельзя было открыть торговый зал Duty Free, но сейчас правительство РФ рассматривает поправки к закону, благодаря которым пассажиры международных поездов смогут приобретать беспошлинные товары перед поездкой. Если распоряжение примут, то в перспективе такие магазины появятся на Московском, Ладожском и Витебском вокзалах, где есть железнодорожное сообщение с европейскими странами. 

 

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Евгения Ломиворотова, пресс-секретарь северо-западного отделения Росграницы: «Сейчас организация работы магазина беспошлинной торговли на Финляндском вокзале достаточно проблематична, так как пограничный контроль осуществляется не в самом помещении вокзала, а по ходу движения поездов „Аллегро“. По законодательству за линией контроля нельзя открывать беспошлинные магазины. Фактически режим пункта пропуска начинает действовать с момента отправки поезда до пересечения государственной границы. Однако Росграница предложила внести поправки в закон, благодаря которым появление магазина станет возможным. Сейчас проще организовать работу магазинов беспошлинной торговли на железнодорожном пропускном пункте в Выборге, где контроль пассажиры проходят до момента посадки в поезд. В дальнейшем по этому вопросу мы будем рассматривать предложения от хозяйствующих субъектов».

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