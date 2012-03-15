В 17 районах Петербурга обычные дорожные знаки «Пешеходный переход» заменят на светодиодные. Это увеличит безопасность дорожного движения на участках, где нет светофоров или часто происходят ДТП. В адресную программу вошли перекрестки, предложенные районными администрациями и отделами ГИБДД. Из списка выбрали те места, где к знакам можно подвести электричество.

Первые модернизованные указатели установили на Бухарестской улице. Всего в городе сейчас действует 12 таких знаков. Когда появятся остальные, в Комитете по транспортно-транзитной политике пока не сообщают.

Кроме блоков питания и светодиодов новые «Пешеходные переходы» также оснащены передатчиками для синхронного подключения по всему городу при наступлении темноты. Знаки сами отключаются утром. Каждый объект служит больше двух лет при постоянной работе светодиодов.