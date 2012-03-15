В Петербурге появились дорожные знаки со светодиодами В Санкт-Петербурге появятся 274 новых знака «Пешеходный переход» с флуоресцентной окантовкой, 12 из них уже установлены. Они более заметны в темное время суток и должны сократить число ДТП.
В 17 районах Петербурга обычные дорожные знаки «Пешеходный переход» заменят на светодиодные. Это увеличит безопасность дорожного движения на участках, где нет светофоров или часто происходят ДТП. В адресную программу вошли перекрестки, предложенные районными администрациями и отделами ГИБДД. Из списка выбрали те места, где к знакам можно подвести электричество.
Первые модернизованные указатели установили на Бухарестской улице. Всего в городе сейчас действует 12 таких знаков. Когда появятся остальные, в Комитете по транспортно-транзитной политике пока не сообщают.
Кроме блоков питания и светодиодов новые «Пешеходные переходы» также оснащены передатчиками для синхронного подключения по всему городу при наступлении темноты. Знаки сами отключаются утром. Каждый объект служит больше двух лет при постоянной работе светодиодов.
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Комментарии
Уже несколько лет назад подобный знак "Пешеходный Переход" работает в конце проспекта Мориса Тореза - при движении в сторону Озерков:) Не уверен, что это очень эффективно. Мне кажется, такой знак скорее отвлекает внимание водителя от, собственно, перехода. Обычные знаки неплохо видно даже в темное время суток. И стоят они, наверное, в разы дешевле, и в обслуге попроще:)
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