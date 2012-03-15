В 17 районах Петербурга обычные дорожные  знаки «Пешеходный переход» заменят на светодиодные. Это увеличит безопасность дорожного движения на участках, где нет светофоров или часто происходят ДТП. В адресную программу вошли перекрестки, предложенные районными администрациями и отделами ГИБДД. Из списка выбрали те места, где к знакам можно подвести электричество. 

Первые модернизованные указатели установили на Бухарестской улице. Всего в городе сейчас действует 12 таких знаков. Когда появятся остальные, в Комитете по транспортно-транзитной политике пока не сообщают.

Кроме блоков питания и светодиодов новые «Пешеходные переходы» также оснащены передатчиками для синхронного подключения по всему городу при наступлении темноты. Знаки сами отключаются утром. Каждый объект служит больше двух лет при постоянной работе светодиодов.

 

Отслеживать расписание транспорта с учетом пробок теперь можно в интернете
 Перестройка: 4 студенческих проекта площади Восстания


 


Мила-Мария Горячева, пресс-секретарь Дирекции по организации дорожного движения : «Сейчас установка знаков оплачивается за счет экономии бюджетных средств Дирекции. В Комитет по транспортно-транзитной политике уже отправлена заявка на дополнительное финансирование, которая позволит установить знаки еще по 100 адресам».

Фотография на обложке: www.dorogi-rossii.ru